Trump anunță că va demite membri din cabinetul său, după înfrângerea republicanilor la alegerile pentru Congres. „Câteva persoane”

1 minut de citit Publicat la 08:45 07 Noi 2026 Modificat la 08:49 07 Noi 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a anunțat, vineri într-un interviu difuzat la CBS, că intenționează să facă mai multe schimbări în cabinetul său, după eșecul categoric înregistrat de Partidul Republican la alegerile pentru Congresul SUA. Trump a dat de înțeles că fosta șefă a sa de cabinet, Susie Wiles, nu va fi singura persoană schimbată din funcție, informează CNN.

Într-un fragment din interviul acordat de Trump lui Ross Douthat de la CBS News, care urmează a fi difuzat integral duminică la emisiunea 60 Minutes, președintele SUA a răspuns cu „Da”, când a fost întrebat dacă va mai da afară oameni din administrație.

„Câteva (persoane)” a spus Trump, care a adăugat: „Îmi iubesc cabinetul. Cred că sunt buni, dar poate voi face câteva schimbări. Nu vreau să spun pe cine voi înlocui”.

Președintele american Donald Trump a anunțat deja vineri că îl numește pe consilierul său, Stephen Miller, un reprezentant al aripii dure anti-imigrație din Partidul Republican, în funcția de șef de cabinet, în locul lui Susie Wiles, înlocuită deja din funcție.

Trump a precizat pe Truth Social că Miller va prelua luni funcția de la actuala șefă de cabinet, Susie Wiles. Aceasta urmează să își asume alte responsabilități în sfera de influență a președintelui, dar în afara administrației, inclusiv în „super Comitetul de Acțiune Politică (super PAC)” Maga Inc.

Întrebat dacă mai are încredere în secretarul Apărării, Pete Hegseth – pe care unii republicani îl învinovățesc pentru rezultatele slabe ale partidului, la alegerile de la mijlocul mandatului din Congresul SUA – președintele Trump a spus: „Da. Uite, am câștigat două războaie”.

Casa Albă a negat recent zvonurile că Pete Hegseth și Marco Rubio ar putea să fie demiși în perioada următoare, după înfrângerea categorică suferită de republicani în alegerile intermediare de marțea trecută. Presa din Statele Unite a relatat că există apeluri pentru înlocuirea lui Hegseth, mai ales în condițiile în care el este principala țintă a criticilor legate de gestionarea defectuoasă a războiului din Iran.