Trump anunță tarife pe dulapuri de bucătărie și măsuțe de toaletă. Președintele SUA spune că astfel „sprijină siguranța națională”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că impune, luni, noi tarife semnificative asupra lemnului importat din alte țări, dar și asupra produselor din lemn – cherestea, dulapuri de bucătărie și mobilă tapițată – o decizie care are potențialul de a crește costurile amenajările în SUA, prețurile la aceste produse fiind deja pe creștere în această perioadă.

Într-o proclamație oficială, Trump a spus că guvernul său va percepe o taxă de zece la sută pe cherestea din lemn moale, material care se folosește într-o varietate de procese de construcție. De asemenea, SUA vor impune și un tarif adițional de 25% pe dulapuri de bucătărie, mobilă tapițată și măsuțe de toaletă.

Aceste noi rate tarifare urmează să intre în vigoare în data de 14 octombrie. Pe 1 ianuarie, Trump a spus și că va crește tariful pentru dulapuri la 50% și pe cele pentru mobilă tapițată la 30%. Tarifele au fost anunțate, inițial, într-o postare pe Truth Social, joi.

Președintele american susține că tarifele pe produsele din lemn sunt necesare pentru a susține industria locală americană și pentru a „sprijini securitatea națională”.

„După judecata mea, acțiunile din aceastră proclamație vor consolida lanțurile de aprovizionare, vor crește robustețea industrială, vor crea locuri de muncă de calitate și vor crește capacitatea internă pentru folosirea produselor din lemn în așa fel încât SUA să-și satisfacă pe deplin consumul intern în timp ce creează beneficii economice prin exporturi crescute”, a scris Trump.

În martie, Casa Albă, a cerut Departamentului Comerțului să investigheze posibile „amenințări de securitate națională” pe care le reprezintă importul de cherestea – majoritatea importurilor provin din Canada. Trump critică de luni de zile Canada pentru exporturile sale de cherestea în SUA.

Președintele american susține frecvent că SUA are „suficienți copaci” pentru a-și satisface propriile nevoi și a criticat tarifele canadiene pe cheresteaua americană, susținând că America se poate descurca și fără aceste importuri.

Totuși, lucrurile nu sunt chiar atât de simple, spun experții – ei avertizează că tarifele vor crește prețurile de construcție și producție, iar acestea se vor resimți în prețurile plătite de consumatori.

Deși SUA au 300 miliarde de arbori, economiștii și experții în construcții spun că țara nu are suficientă capacitate industrială să satisfacă cererea și că impunerea unui astfel de tarif pe importurile canadiene va exacerba criza prețurilor mari la locuințe.

Cheresteaua este un ingredient crucial pentru industria americană a construcțiilor – SUA importă în jur de 30 la sută din necesarul său de cherestea din lemn moale, din Canada. Importurile acestea sunt, însă, deja afectate de costuri vamale anti-dumping de 14,5%.

Prețuri în creștere

Tarifele pe care Trump le-a impus deja de când a redevenit președinte au crescut deja costurile la mobilă. Per total, mobila costă cu 4,7 la sută mai mult față de august 2024, conform autorităților din domeniul statisticii.

Prețurile au crescut mai ales după impunerea tarifelor pe iumporturile din Vietnam și China, ambele surse importante de produse pentru piața americană. Până la Trump, prețurile erau în scădere și scăzuseră vreme de doi ani și jumătate.