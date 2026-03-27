Trump contra Trump: ICE vrea să deporteze, în continuare, iranieni. Dar nu mai poate, din cauza războiului declanșat de SUA în Iran

Declanșarea războiului din Iran a venit „în ajutorul” cetățenilor iranieni aflați în SUA și pe care Serviciul de Imigrări și Control Vamal (ICE) american nu îi mai poate deporta, ca urmare a „opririi temporare a zborurilor” spre această țară, informează Politico.

La începutul lunii februarie, o judecătoare federală, Kathleen Cardone, urma să ordone eliberarea unui cetățean iranian, Esmael Rajabi, aflat în detenția ICE, după ce instanța ajunsese la concluzia că administrația Trump nu avea cum să efectueze, fizic, deportarea acestuia în Iran.

Ulterior, administrația Trump a convins-o pe judecătoare „să mai aștepte”, pe motivul că autoritățile iraniene urmau să trimită în scurt timp documente necesare care să permită deportatea cetățeanului iranian aflat în custodia ICE.

Apoi, aceeași administrație Trump a declanșat, pe 28 februarie, războiul contra Iranului. La scurt timp, autoritățile guvernamentale americane au transmis judecătoare Cardone că deportarea lui Rajabi „rămâne sub investigație la Teheran”, dar ea nu poate fi dusă la îndeplinire din cauza „închiderii recente a spațiului aerian”.

„Închiderea spațiului aerian” deasupra Iranului nu era decât un eufemism pentru războiul care nu doar riscă să provoace acum o criză economică globală dar care a reușit inclusiv să încurce socotelile ICE în ceea ce privește deportarea a zeci de cetățeni iranieni care, până acum, erau urcați în curse speciale, în urma unor negocieri discrete între Washington și Teheran.

Mai mulți iranieni care au emigrat în SUA în încercarea de a scăpa de regimul opresiv al fostului ayatollah Khamenei au reușit deja să obțină ordine judecătorești de protecție care să-i împiedice pe agenții ICE să-i deporteze înapoi în Iran, deoarece riscă să fie torturați sau persecutați decă revin în această țară, arată Politico.

Cu toate acestea, publicația notează că au existat totui câteva zboruri cu cetățeni iranieni deportați din SUA înapoi în Iran, anul trecut.

Departamentul pentru Securitatea Internă a SUA (Homeland Security) a refuzat să dea cifre exacte și cât de mult a afectat războiul programul zborurilor de deportare cu destinația Iran.

Un astfel de zbor charter era programat chiar în această săptămână, dar acesta a fost anulat din cauza „închiderii spațiului aerian de deasupra Iranului”.

Judecătorii americani trebui să decidă acum dacă iranienii deținuți de ICE riscă să fie deportați în Iran, caz în care, conform constituției, sunt obligați să ordone eliberarea acestor persoane.

Administrația Trump a recunoscut joi că cel puțin o astfel de persoană - deținătoarea unui pașaport iranian și programată a fi deportată în această lună - a trebuit eliberată din custodia ICE deoarece „deoarece nu există o probabilitate semnificativă de expulzare într-un viitor previzibil”.