Trump grațiază pentru a doua oară pe unul dintre condamnații pentru atacul de la Capitoliu

1 minut de citit Publicat la 11:21 17 Noi 2025 Modificat la 11:21 17 Noi 2025

Decretul preşedintelui Trump precizează că această graţiere este „totală şi necondiţionată” / Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat pentru a doua oară pe unul dintre participanţii la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, unul dintre ultimii rămaşi în închisoare pentru posesie ilegală de arme de foc, informează luni AFP, potrivit Agerpres.

Membru al miliţiei de extremă dreapta Oaths Keepers ("Gardienii jurământului"), Dan Wilson a pătruns în Capitoliu cu o mască de gaz. El a mai fost graţiat de preşedintele Trump chiar în ziua învestirii sale pe 21 ianuarie, alături de alţi 1.500 de susţinători ai lui Donald Trump, însă a rămas în închisoare pentru detenţie ilegală de arme la domiciliul său din Kentucky.

Condamnat la cinci ani de închisoare, el urma să fie eliberat în 2028.

Decretul preşedintelui Trump, emis cu data de vineri şi consultat de AFP, precizează că această graţiere este „totală şi necondiţionată”.

„Dan Wilson este un om bun. După mai mult de şapte luni de închisoare nejustificată, el este uşurat să revină printre cei care-i sunt apropiaţi” au afirmat avocaţii săi, George Pallas şi Carol Stewart, într-un comunicat pentru media americane, printre care site-ul Politico.

„Acest act de clemenţă restaurează nu doar libertatea sa, ci pune de asemenea în lumină excesele ce au divizat această naţiune”, au adăugat ei.

În februarie, administraţia Trump a susţinut că graţierea nu acoperă condamnarea pentru arme de foc, pentru că aceasta nu are legătură cu atacul din 6 ianuarie.

Însă câteva săptămâni mai târziu, Departamentul Justiţiei şi-a schimbat părerea, apreciind că graţierea ar trebui să se aplice şi delictelor legate de arme, pentru că acestea au fost descoperite în timpul unei percheziţii a FBI în legătură cu revoltele.

Donald Trump a minimizat în mod regulat gravitatea asaltului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, descriind acea dată drept „o zi a iubirii" şi „debordăriii de afecţiune” la adresa sa.

În acea zi, sute de susţinători ai săi luaseră cu asalt Capitoliul, pentru a încerca să împiedice certificarea victoriei adversarului său Joe Biden. Atacul şocase SUA şi lumea întreagă, şi provocase moartea a cinci persoane.