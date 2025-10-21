Trump îl forțează pe Zelenski să-i cedeze lui Putin Donbasul: un precedent periculos pentru România. Avertismentul unui general

Fortificații în orașul strategic Pokrovsk, din regiunea Donețk, asupra căruia rușii au declanșat o ofensivă din vara anului 2024. Foto: Getty Images

O „împărțire” a regiunii Donbas între ruși și ucraineni, așa cum a fost sugerată recent de Donald Trump, ar reprezenta un precedent periculos pentru România, a avertizat luni generalul în rezervă Cristian Barbu, într-o declarație în exclusivitate la Antena 3 CNN.

„Dacă lucrurile vor fi așa cum le stabilesc acum cei de la Casa Albă, asta înseamnă pentru noi europenii, că Rusia, dacă va pune piciorul și va câștiga o palmă de pământ din teritoriile noastre, prin război, atunci pământul acela va fi al Rusiei”, a spus generalul Barbu. „Asta înseamnă că noi în continuare noi va trebui să ne apărăm, să avem o politică foarte clară de a ne proteja în toate zonele, nu numai cele teritoriale, ci și cele spațiale și cibernetice”.

Pentru noi înseamnă un efort deosebit, o grijă suplimentară, pe care, până acum 1-2 ani nu o vedeam chiar în această măsură

Donald Trump a spus că cel mai rapid mod de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas. Această regiune, puternic fortificată de ucraineni, e alcătuit din oblastul Luhansk (ocupat aproape integral de armata rusă) și Donețk (aflată în jur de 70% sub controlul Rusiei).

În timpul unei întâlniri avute la Casa Albă cu liderul de la Kiev, Trump l-a presat pe Volodimir Zelenski să renunțe la porțiuni întinse de teritoriu.

„Lăsați-o așa cum a căzut”, a relatat Trump într-o declarație făcută reporterilor la bordul aeronavei Air Force One. „E deja tăiat acum”, a precizat Trump referitor la Donbas, adăugând „să lase lucrurile așa cum sunt acum”.

„Pot să se apuce de negocieri ceva mai târziu, în privința liniei de demarcație”, a spus Trump. „Dar acum, ambele tabere trebuie să se oprească pe linia de contact, să se ducă acasă, să oprească luptele și să înceteze să mai omoare oameni”.

Rușii nu pot trece în prezent de fortificațiile ucrainene din Donețk

Vladimir Putin a reiterat cererea sa ca Ucraina să cedeze întregul teritoriul al Donbasului, ca o condiție pentru încheierea războiului, însă o cedare a acestei regiuni nu ar face decât să creeze noi condiții, mai favorabile Kremlinului, pentru reluarea invaziei Rusiei asupra Ucraina, se arată în cea mai recentă analiză a situației frontului din Ucraina, publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

„Regiunea Donețk conține teritorii care sunt vitale, din punct de vedere strategic, pentru apărarea ucraineană, precum și pentru apărarea bazei industriale a țării”, se arată în analiza ISW.

Analiza Institutului arată că în regiunea Donețk ucrainenii au construit încă din 2014 o linie de fortificații „dezvoltată într-un semnificativ hub defensiv industrial și logistic”

„În prezent, forțele ruse dispun de capacitatea de a încercui ori penetra această linie de fortificații, ceea ce înseamnă că le-ar lua mai mulți ani pentru atingerea acestui obiectiv, judecând după rata actuală a avansurilor teritoriale”, se arată în analiza ISE.

Astfel, cedarea fără luptă a Donețkului (în condițiile în care regiunea Luhansk este în proporție de 99% cucerită) i-ar scuti pe ruși de pierderi mari și le-ar permite să continue lupte în adâncimea teritoriului ucrainean de pe noi poziții, fără ca ucrainenii să mai poată ori să mai aibă timp să construiască linii de apărare la fel de bine fortificate.

Avansul rușilor în Ucraina și-a pierdut din elan, iar recrutările sunt în scădere

„Am revenit la ideea că o parte din Donbas va trebui cumva cedată rușilor. Dar discuția complicată este vizavi de partea neocupată de către ruși”, a spus generalul Barbu referitor la ultima discuție dintre Trump și Putin despre Ucraina.

Rușii încearcă să cucerească de mai bine de un an localitatea-fortăreață Pokrovsk, care avea 60.00 de locuitori înainte de invazie. Orașul e considerat un punct strategic vital al apărării ucrainene în regiunea Donețk, iar rușii au suferit pierderi uriașe în această perioadă.

În plus, rușii nu au reușit să lanseze ofensive similare spre alte două orașe-fortăreață din Donețk: Sloviansk și Kramatorsk.

„Așadar, misiunea lui Trump este să-l convingă pe Putin să nu mai vrea partea din Donbas neocupată, să oprească frontul acolo unde este, iar pe Zelenski cumva să-l convingă că acesta momentul, aceasta este realitatea, acum trebuie să se oprească frontul”, a spus generalul în rezervă Cristian Barbu la Antena 3 CNN.

O cedare a Donbasului fără luptă ar avantaja Moscova, care începe să întâmpine tot mai multe dificultăți în procesul de recrutare de noi militari, atât de necesari pentru completarea pierderilor mari de pe front, arată ISW.

O analiză făcută de un Black Bird Goup, un grup de experți militari finlandezi, arată că rușii au câștigat, în luna septembrie, 398 de kilometri pătrați din Ucraina.

Our numbers for this September. These are the net gains for Russia.



There are some uncertainities, as many areas of the front are becoming increasingly difficult to map. Generally our mapping still gives a solid indicator of where Russia is advancing and how fast. https://t.co/h8HQqmtX2h — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) October 2, 2025

„Rata avansurilor rusești este în ușoară scădere, chiar dacă acest lucru se datorează cel mai probabil reorganizărilor recente (ale armatei ruse)”, se arată în analiza experților finlandezi.

„Griparea” armatei ruse în Ucraina e confirmată și de o analiză similară, realizată de DeepState, un grup de analize militare apropiat Kievului, specializat în monitorizarea zilnică a evoluției frontului din informații din surse deschise. Conform DeepState, rușii au cucerit cu 44% mai puțin teritoriu în Ucraina, comparativ cu luna august. În total, Rusia ocupă în prezent în jur de 19% din teritoriul Ucrainei.