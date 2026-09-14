Trump insistă că promisiunea celor 5.000 de dolari fiecărui american are un cost "ușor de suportat": "Încasăm foarte mulți bani"

Trump promite că va da câte 5.000 de dolari fiecărui american dacă republicanii câștigă alegerile din noiembrie. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a declarat, duminică, că Statele Unite își permit să ofere câte 5.000 de dolari fiecărui adult american, așa cum a promis dacă Partidul Republican va păstra controlul asupra Congresului în alegerile din acest an, scrie Reuters.

"Nu știu, dar este ușor dacă republicanii câștigă. 5.000 de dolari pentru toți adulții din țară, putem suporta cu ușurință acest cost, pentru că încasăm foarte mulți bani", le-a spus Trump jurnaliștilor, întrebat dacă plata ar trebui aprobată de Congres. El a adăugat că în Statele Unite intră sume de ordinul trilioanelor de dolari.

Trump a prezentat ideea plăților de 5.000 de dolari săptămâna trecută, în timpul unui discurs susținut la convenția Partidului Republican. Duminică, președintele a vorbit despre acest plan cu jurnaliștii în Irlanda, unde participa la un turneu de golf organizat la clubul său din Doonbeg. Trump a susținut că guvernul american are banii necesari pentru aceste plăți.

Orice astfel de plată ar trebui însă aprobată de Congres, a declarat duminică președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, republican din Louisiana. "Bineînțeles, diavolul se ascunde în detalii. Trebuie să stabilim toate aceste lucruri", a spus Johnson pentru CNN, în emisiunea "State of the Union".

Politicienii democrați au criticat duminică dimineață propunerea, în timpul mai multor emisiuni televizate. Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a declarat pentru ABC, în emisiunea "This Week", că nu este o "propunere serioasă".

Senatoarea democrată Mallory McMorrow a pus, la rândul său, sub semnul întrebării promisiunea lui Trump, amintind de eliminarea unor subvenții pentru programele de asigurări de sănătate prevăzute de Affordable Care Act, cunoscut drept Obamacare.

"A fost anulată o subvenție pentru ACA. Cred că trebuia să primim 1.000 de dolari. Așa că, dacă voi credeți că veți primi 5.000 de dolari, atunci puteti crede orice", a spus McMorrow, citată de CNN.

La rândul său, republicanul Mike Lawler, membru al Camerei Reprezentanților din New York și candidat într-o cursă electorală strânsă, nu a susținut în mod explicit propunerea lui Trump privind plata celor 5.000 de dolari.

"Susțin ideea de a pune bani înapoi în buzunarele americanilor care muncesc din greu”, a declarat el pentru ABC, în emisiunea "This Week", referindu-se la reducerile de taxe incluse în proiectul de lege "One Big Beautiful Bill", adoptat de republicani anul trecut.

"Dar, indiferent dacă îi spuneți ajutor financiar sau dividend, întrebarea este: cum plătim pentru asta? Asta este principala mea preocupare. Avem o datorie de 4 trilioane de dolari și trebuie să fim serioși în ceea ce privește reducerea acesteia".

Lisa Gilbert, copreședinta organizației pentru protecția consumatorilor Public Citizen, a descris anterior propunerea ca pe o încercare de a cumpăra voturi.

"Această încercare explicită și disperată de a cumpăra voturi la alegerile din noiembrie reprezintă un nou minim. Trump știe că nu poate face acest lucru și, cu toate acestea, încearcă să mituiască alegătorii cu promisiunea falsă că vor primi bani, pentru a-și ajuta partidul să câștige alegerile. Acest lucru contravine tuturor principiilor democrației americane", a declarat Gilbert.