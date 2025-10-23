Trump l-a graţiat pe directorul Binance după ce acesta executase deja condamnarea la închisoare. Decizia are totuși un efect important

Trump l-a graţiat pe directorul Binance după ce acesta executase deja condamnarea la închisoare. Decizia are totuși un efect important. Foto: Getty Images

Preşedintele american l-a graţiat pe fostul director general al platformei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, condamnat în aprilie 2024 la patru luni de închisoare pentru încălcarea legislaţiei de combatere a spălării de bani, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, conform Agerpres.

Graţierea nu are niciun efect asupra pedepsei în sine, întrucât aceasta a fost deja executată şi Changpeng Zhao a fost eliberat din detenţie în septembrie 2024, dar el va putea astfel să revină în afacerile cu criptomonede.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a motivat decizia lui Trump de acordare a graţierii prin acţiunile permanente de persecuţie politică desfăşurate de administraţia fostului preşedinte democrat Joe Biden împotriva lui Changpeng Zhao, care a beneficiat totuşi de o sentinţă diminuată în urma unui acord de recunoaştere a vinovăţiei, prin care a plătit şi o amendă de 50 de milioane de dolari.

De ce a fost condamnat Changpeng Zhao

Compania Binance a fost acuzată de încălcarea legislaţiei americane de combatere a spălării de bani, acţiunile sale permiţând grupurilor infracţionale să canalizeze fonduri prin platforma sa. În noiembrie 2023, Binance a ajuns la un acord cu guvernul SUA pentru a evita un proces. Acest acord prevedea demisia lui Changpeng Zhao din funcţia de director general şi plata unor amenzi de aproximativ 4,3 miliarde de dolari către două agenţii ale Trezoreriei SUA.

Deşi îndepărtat din companie, Changpeng Zhao a rămas acţionar majoritar al Binance, iar graţierea lui survine după eforturile sale de a impulsiona compania de criptomonede a lui Trump. De când acesta din urmă a revenit la Casa Albă, Binance a fost un susţinător major al companiei de criptomonede World Liberty Financial, fondată de familia preşedintelui.