Trump nu exclude reluarea testelor nucleare subterane. "O nouă cursă a înarmării crește riscul unui război nuclear", spun experții

Specialiștii se tem că o nouă cursă a înarmării nucleare poate fi declanșată. FOTO: Hepta

Preşedintele american Donald Trump nu a negat vineri, în timp ce se afla la bordul Air Force One că SUA vor relua testele nucleare subterane. Întrebat de jurnaliști despre acest subiect, Donald Trump a răspuns că nu poate spune asta, dar că o reluare a testelor nucleare va avea loc “pentru că și alții o fac”.

"Veţi afla foarte curând, dar vom face nişte teste", a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One în timp ce zbura spre Florida. "Alte ţări fac asta. Dacă ele o fac, o vom face şi noi, bine?", a spus Donald Trump.

Joi, Trump a declarat că a ordonat armatei americane să reia imediat procesul de testare a armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani, o mutare care a părut a fi un mesaj către puterile nucleare rivale China şi Rusia.

Anunțul vine în condițiile în care nicio putere nucleară - în afară de Coreea de Nord, cel mai recent în 2017 - nu a efectuat teste nucleare explozive în ultimii peste 25 de ani. Pe de altă parte, Vladimir Putin a anunțat duminică dimineață că Rusia a testat cu succes racheta de croazieră intercontinentală cu propulsie nucleară Burevestnik, supranumită de experții occidentali „Cernobîlul zburător”.

Contextul expirării "New Start" în februarie 2026

Specialiștii se tem că o nouă cursă a înarmării nucleare poate fi declanșată în condițiile în care ultimul tratat de control al armelor rămas între Rusia și SUA, „New Start”, urmează să expire în februarie 2026.

“Fără un nou acord care să-l înlocuiască, SUA și Rusia se vor angaja probabil într-o nouă cursă a înarmărilor nucleare, crescând riscul unui conflict nuclear”, avertizează specialiștii de la Energy Intelligence.

Tratatul „New Start”, semnat și ratificat de SUA și Rusia în 2010, urmează să expire pe 5 februarie 2026.

Acesta a fost prelungit o dată în 2021 pentru cinci ani - singura prelungire permisă - și nu poate fi prelungit din nou. Este ultima piesă rămasă a unei infrastructuri de control al armelor dintre SUA și Rusia, concepută în timpul Războiului Rece, menită să reducă amenințarea unui război nuclear.

SUA s-au retras din alte acorduri fundamentale de control al armelor, cum ar fi Tratatul privind rachetele antibalistice (ABM) din 1972, în 2002, și Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune (INF) din 1987, în 2019, invocând ca justificare prioritățile de securitate națională (ABM) în schimbare sau nerespectarea regulilor de către Rusia (INF).

„Noul Start” limitează arsenalele nucleare strategice desfășurate de SUA și Rusia la 1.550 de focoase fiecare, cu limite suplimentare de 700 de lansatoare desfășurate și 800 de lansatoare în total. Odată ce tratatul expiră, ambele părți vor putea crește dramatic numărul de arme nucleare desfășurate pur și simplu prin îndepărtarea focoaselor aflate în prezent în depozit și montarea lor pe rachete a căror capacitate de focoase a fost redusă din cauza tratatului.

În acest fel, arsenalele nucleare desfășurate ale fiecărei națiuni ar putea crește substanțial în decurs de câteva luni.