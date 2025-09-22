Trump şi Musk şi-au vorbit în public, la trei luni după ce s-au jignit și au susținut că prietenia lor s-a terminat

Donald Trump şi Elon Musk au vorbit şi şi-au dat mâna duminică, la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona. FOTO: Profimedia Images

Donald Trump şi Elon Musk au vorbit şi şi-au dat mâna duminică, la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona, la mai bine de trei luni de la despărţirea lor.

Preşedintele american şi antreprenorul multimiliardar au discutat vizibil amical în tribunele stadionului din Arizona unde cei doi, alături de zeci de mii de susţinători, au omagiat memoria activistului ultraconservator Charlie Kirk, asasinat cu aproximativ zece zile mai devreme, scrie Agerpres, care citează AFP.



BREAKING: Elon Musk and President Trump reunite at Charlie Kirk’s memorial service.



A powerful moment of unity amidst recent tensions. ❤️?? #CharlieKirkMemorial #Trump pic.twitter.com/wkyGeqxbY2 — Arshu (@im__Arshu) September 21, 2025

Videoclipul cu momentul în care Donald Trump şi Elon Musk și-au dat mâna a fost distribuit pe X de un cont oficial al Casei Albe.



Elon Musk a finanţat generos campania republicanului în 2024. După ce a câştigat alegerile, Donald Trump i-a dat ca misiune implementarea unor tăieri majore în bugetul federal, lucru pe care l-a încercat prin intermediul unei comisii dedicate numite DOGE.



Cei doi au părut foarte apropiaţi timp de câteva luni, antreprenorul mergând chiar până la a-şi aduce fiul de patru ani în Biroul Oval al Casei Albe, înainte ca Elon Musk să-şi părăsească misiunea guvernamentală la sfârşitul lunii mai.



Însă, la începutul lunii iunie, s-au contrat public, atât profesional, cât şi personal. Omul de afaceri a atacat virulent proiectul de lege bugetară propus de Donald Trump. Preşedintele american a răspuns că Elon Musk "a înnebunit" şi a ameninţat că va anula contractele uriaşe ale guvernului federal cu companiile sale.



Elon Musk a mers chiar până acolo încât a anunţat lansarea propriului partid, "Partidul Americii". Cearta lor a captivat presa americană şi a zguduit preţurile acţiunilor companiilor lui Elon Musk.