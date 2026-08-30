Trump susține că SUA îşi vor reface rezerva strategică cu petrol din Venezuela: „Un cadou pentru poporul american”

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a declarat că petrolul vizat de acordul încheiat recent cu Venezuela va fi folosit pentru refacerea rezervei strategice a Statelor Unite, care scăzuse mult în ultimii ani în contextul perturbării fluxurilor internaţionale şi al preţurilor ridicate ale energiei, transmite duminică agenţia Reuters, citată de Agerpres.

Într-un mesaj în reţeaua sa Truth Social, Trump a afirmat că procesul de "umplere" a rezervei va începe în curând. El a descris petrolul venezuelean drept "un cadou din partea Venezuelei către Poporul Statelor Unite".

Nu este clar cât de repede poate Venezuela furniza petrol pentru rezerva americană şi dacă va exista un beneficiu rapid pentru posesorii de automobile din SUA.

Acordul anunţat vineri de Trump ar trebui să revitalizeze industria petrolieră venezueleană, ceea ce va necesita investiţii semnificative şi lucrări de infrastructură înainte de o creştere substanţială a producţiei.

Rezerva strategică a Statelor Unite scăzuse în 21 august la 290 de milioane de barili de petrol, aproape de minimul ultimilor 44 de ani, după ce a fost folosită atât în timpul preşedinţiei lui Trump, cât şi sub predecesorul acestuia, democratul Joe Biden.