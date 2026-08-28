Venezuela ia în calcul să iasă din OPEC, după mai bine de 60 de ani. Planul care ar putea schimba piața mondială a petrolului

Venezuela ia în calcul să iasă din OPEC, după mai bine de 60 de ani. FOTO: Getty Images

Venezuela analizează posibilitatea de a părăsi OPEC, potrivit unor persoane familiarizate cu situația citate de Bloomberg. O astfel de decizie ar reprezenta o nouă lovitură pentru OPEC, organizație la a cărei înființare Venezuela a avut un rol important în urmă cu mai bine de 60 de ani.

Ideea retragerii a fost discutată și cu oficiali americani, însă nu a fost luată nicio decizie finală, au declarat sursele.

O retragere din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol ar arăta cât de mult s-a schimbat situația politică din Caracas după ce președintele Donald Trump l-a înlăturat de la putere pe Nicolas Maduro și a preluat controlul asupra vânzărilor de petrol ale Venezuelei.

Influența tot mai mare a Statelor Unite se vede și în negocierile dintre Washington și liderii venezueleni pentru ca partea americană să preia o participație importantă în exploatările petroliere ale țării. O asemenea situație ar fi fost greu de imaginat în urmă cu doar doi ani.

Negociatorii americani și venezueleni discută această propunere, potrivit unor surse care au cerut anonimatul. Una dintre variantele discutate ar fi acordarea unor concesiuni pe o perioadă de 100 de ani pentru mai multe exploatări petroliere.

Casa Albă a refuzat să comenteze negocierile, relatate anterior de Axios. Un oficial al Ministerului Informațiilor din Venezuela nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

O astfel de înțelegere ar reprezenta o intervenție neobișnuit de mare a Statelor Unite în economia unei alte țări. În același timp, ea se potrivește cu ceea ce Trump numește "Doctrina Donroe", prin care administrația sa urmărește să crească influența americană în emisfera vestică.

Trump a descris Venezuela drept "al 51-lea stat" și a spus că Statele Unite controlează petrolul țării. Politica se potrivește și cu abordarea tot mai activă a administrației Trump față de companiile și resursele strategice. Guvernul american a preluat participații în companii precum Intel, producătorul de pământuri rare MP Materials și compania minieră Lithium Americas. Trump a urmărit, de asemenea, accesul la resurse naturale din alte țări. Anul trecut, administrația sa a creat împreună cu Ucraina un fond de investiții alimentat din veniturile obținute din proiectele de minerale, petrol și gaze ale țării.

Posibila implicare directă a guvernului american în proiectele petroliere din Venezuela arată cât de mult se schimbă industria în această perioadă de tranziție politică. Marile companii petroliere internaționale sunt prudente în privința Venezuelei, în timp ce companiile independente și investitorii dispuși să își asume riscuri mai mari intră pe această piață. Mulți consideră Venezuela cea mai importantă oportunitate petrolieră apărută de la prăbușirea Uniunii Sovietice.

Gloria de altădată

Venezuela a fost cândva unul dintre cei mai importanți membri ai OPEC. Importanța sa a scăzut însă după ce sancțiunile americane și problemele interne au afectat grav industria petrolieră.

Țara a produs în iulie aproximativ 1,16 milioane de barili de petrol pe zi, potrivit unui sondaj Bloomberg. Este mai puțin de jumătate din producția de acum zece ani. Producția a crescut însă în acest an.

Având în vedere nivelul actual al producției, o retragere a Venezuelei nu ar avea probabil un efect important și imediat asupra pieței mondiale a petrolului. Piața este dominată în prezent de efectele războiului dintre Statele Unite și Iran.

Ideea retragerii câștigă însă teren pe fondul nemulțumirilor legate de obligațiile impuse membrilor OPEC. Aceleași nemulțumiri au fost exprimate și de Irak și alte țări. Cu doar patru luni în urmă, Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor părăsi OPEC, ceea ce a ridicat noi semne de întrebare cu privire la unitatea organizației și influența sa asupra prețurilor petrolului.

O eventuală retragere a Venezuelei ar alimenta și mai mult îndoielile privind capacitatea OPEC, condusă de Arabia Saudită, de a rămâne unită și de a controla prețurile petrolului.

Dacă și alți membri s-ar îndepărta de organizație, țările OPEC ar putea intra într-o competiție dură pentru cota de piață, asemănătoare războiului prețurilor din 2020.

Unii oficiali americani își imaginează o nouă mare putere petrolieră construită printr-o alianță între Statele Unite și Venezuela. O astfel de alianță ar putea reduce puternic influența OPEC, potrivit uneia dintre surse.

Venezuela nu este supusă în prezent unor limite de producție din partea OPEC, având în vedere scăderea puternică a producției din ultimii ani. O altă sursă a spus că eliminarea oricăror eventuale cote ar permite Venezuelei să crească producția pe termen lung și, în acest fel, să contribuie la scăderea prețurilor.

Washingtonul ar putea, de asemenea, să își implementeze planurile pentru industria petrolieră venezueleană fără să țină cont de obligațiile față de OPEC.

Pentru Trump, o eventuală ieșire a Venezuelei din OPEC ar fi o victorie politică

Retragerea Venezuelei din OPEC ar putea permite companiilor petroliere din Statele Unite și din alte țări să joace un rol mai important în refacerea industriei petroliere venezuelene.

Creșterea producției Venezuelei ar putea contribui și la surplusul de petrol pe care Agenția Internațională pentru Energie și alți analiști îl anticipează în următorii ani.

Pentru Trump, o eventuală ieșire a Venezuelei din OPEC ar fi și o victorie politică. Președintele american critică de mult timp organizația și capacitatea acesteia de a crește prețurile petrolului și costurile carburanților pentru consumatorii americani.

De când forțele americane l-au capturat pe Maduro, pe 3 ianuarie, iar Delcy Rodríguez a preluat funcția de președinte interimar, relațiile dintre Washington și Caracas s-au schimbat radical. Cele două țări au trecut de la izolare și tensiuni la un parteneriat tot mai strâns, în timp ce Trump exercită o influență importantă asupra Venezuelei și asupra resurselor sale naturale. Administrația Trump a restabilit relațiile diplomatice, a redeschis ambasada Statelor Unite din Caracas și a început negocieri directe cu Rodríguez și principalii săi miniștri. Washingtonul folosește relaxarea sancțiunilor, accesul la finanțarea internațională și controlul veniturilor din petrol pentru a influența politica Venezuelei.

Venezuela a fost unul dintre cei cinci producători de petrol care au fondat OPEC în 1960

Venezuela este considerată una dintre țările care au avut cel mai important rol în crearea organizației. Un rol esențial l-a avut ministrul venezuelean al Petrolului de la acea vreme, Juan Pablo Pérez Alfonzo.

OPEC și partenerii săi au avut de atunci un rol important pe piața mondială a petrolului. Organizația a influențat piața în timpul embargoului petrolier arab din anii 1970 și prin reducerile masive ale producției care au contribuit la stabilizarea prețurilor în timpul pandemiei de coronavirus.

Venezuela a avut un rol important și în crearea OPEC+, alianța formată în 2016 între principalii membri ai cartelului și producători din afara organizației, printre care Rusia. Alianța a contribuit la creșterea din nou a influenței OPEC.

În ultimii ani, însă, influența organizației a început să scadă. Producătorii americani de petrol de șist și alți competitori au redus capacitatea OPEC de a controla prețurile. În plus, marile descoperiri de petrol din Guyana și Brazilia au redus și mai mult dominația cartelului asupra producției mondiale.