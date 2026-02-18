Trupe NATO efectuează un exerciţiu de debarcare pe coasta germană a Mării Baltice

Publicat la 08:50 18 Feb 2026

Este cel mai amplu antrenament NATO din acest an, cu contribuții semnificative din partea statelor din sudul Europei, între care Italia, Spania, Grecia și Turcia. sursa foto: Getty

Militari ai NATO desfășoară, miercuri, un exercițiu de debarcare pe coasta germană a Mării Baltice, în cadrul amplului antrenament Steadfast Fast organizat de Alianța Nord-Atlantică, relatează agenția dpa, citată de Agerpres.

Militari, armament și echipamente sunt aduse la țărm după o traversare maritimă, prin poligonul de instrucție Putlos din landul Schleswig-Holstein. La operațiunea amfibie iau parte 15 nave și aproximativ 2.600 de militari.

Exercițiul este urmărit de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și de generalul Ingo Gerhartz, aflat la conducerea Comandamentului Forței Aliate de la Brunssum, în Olanda.

Manevrele se desfășoară sub coordonarea Comandamentului Operațional, în cadrul exercițiului Steadfast Dart. La acesta participă 17 nave din 13 state aliate, peste 1.500 de vehicule și circa 10.000 de soldați.

