Ucraina alocă 36 de milioane de dolari ca să apere infrastructura energetică din prima linie. Rusia le atacă masiv rețeaua electrică

1 minut de citit Publicat la 23:32 07 Oct 2025 Modificat la 23:32 07 Oct 2025

Efecte ale bombardamentelor ruse în Ucraina. Sursa: DSNS Ucraina

Guvernul de la Kiev a alocat încă 36 de milioane de dolari pentru a consolida infrastructura energetică în regiunile din prima linie, în contextul în care Rusia își intensifică atacurile asupra rețelei electrice a țării înainte de iarnă, a declarat, marţi, Volodimir Zelenski, potrivit Kiev Independent.

Zelenski a anunțat finanțarea după o întâlnire cu prim-ministrul Iulia Svîrîdenko, declarând că banii vor fi folosiți pentru protejarea instalațiilor energetice critice și crearea unei rezerve de echipamente pentru restabilirea rapidă a alimentării cu energie electrică.

„Am format o rezervă pentru restabilirea rapidă a alimentării cu energie și vom continua să o creștem”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a mai afirmat a că guvernul a fost, de asemenea, de acord să mențină un preț fix pentru gazele naturale menajere și a impus un moratoriu privind întreruperea alimentării cu energie electrică în comunitățile din prima linie.

„În ciuda tuturor provocărilor, trebuie să sprijinim comunitățile care se confruntă acum cu cele mai dificile condiții”, a spus Zelenski.

Moscova a lansat un atac masiv cu rachete și drone pe 3 octombrie împotriva instalațiilor energetice din mai multe regiuni, inclusiv din regiunile Harkov, Poltava, Cernihiv și Donețk, a declarat Zelenski anterior. Atacul, care a vizat compania de stat Naftogaz, gaze și petrol, a fost cel mai mare împotriva sectorului energetic al Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă din 2022, potrivit oficialilor companiei.

Atac masiv la Zaporojie. Rusia a ţintit infrastructura energetică ucraineană

Un alt atac rus asupra regiunii ucrainene Zaporojie a ucis o persoană în noaptea de sâmbătă spre duminică, au anunţat autorităţile locale, în timp ce Polonia a mobilizat aeronave şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, transmit AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

Circa 73.000 de consumatori nu aveau electricitate duminică dimineaţă din cauza atacurilor din timpul nopţii, a adăugat guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, într-un alt mesaj. Rusia îşi intensifică atacurile în Ucraina, vizând în special instalaţiile energetice ucrainene pe măsură ce se apropie iarna.