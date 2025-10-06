Ucraina ar fi găsit peste 100.000 de piese fabricate în Occident în dronele şi rachetele folosite de Rusia. Din ce ţări ar fi provenit

Ucraina ar fi găsit peste 100.000 de piese fabricate în Occident în dronele şi rachetele folosite de Rusia. Din ce ţări ar fi provenit. Foto: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Peste 100.000 de componente fabricate în Occident ar fi fost descoperite în dronele și rachetele lansate de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 5 octombrie, a declarat Volodimir Zelenski, conform Kiev Independent. Componentele ar fi fost produse de companii cu sediul în SUA, China, Taiwan, Marea Britanie, Germania, Elveția, Japonia, Coreea de Sud și Olanda.

Trupele rusești au lansat aproximativ 500 de drone și peste 50 de rachete într-un atac la scară largă asupra Ucrainei, vizând așezări din întreaga țară, inclusiv cele departe de liniile frontului din vest. Atacul a ucis cel puțin șase persoane, inclusiv o întreagă familie de patru persoane, și a rănit alte 18 persoane.

Potrivit lui Zelenski, dronele de atac conțineau 100.688 de componente fabricate în străinătate. Aproximativ 1.500 au fost găsite în rachete Iskander, 192 în rachete balistice Kinzhal și 405 în rachete de croazieră Kalibr.

Zelenski amenință cu noi sancţiuni

„Partenerii Ucrainei au deja informații detaliate despre fiecare companie și fiecare produs implicat”, a declarat Zelenski. El a adăugat că Kievul lucrează, de asemenea, la noi sancțiuni care vizează persoanele și entitățile care ajută Rusia.

„Este crucial să se oprească fiecare schemă care eludează sancțiunile, deoarece Rusia le folosește pe fiecare în parte pentru a continua să ucidă. Lumea are puterea de a opri acest lucru”, a spus Zelenski.

În timp ce țările occidentale au interzis exportul multor componente cu dublă utilizare către Rusia, Moscova s-a adaptat la sancțiuni bazându-se pe rețele de contrabandă și alte scheme pentru a obține bunuri restricționate.

Vladislav Vlasiuk, comisarul președintelui ucrainean pentru sancțiuni, a declarat anterior că majoritatea pieselor străine găsite în armele rusești folosite pe câmpul de luptă din Ucraina provin din China.

Zelenski le-a cerut aliaţilor să plătească pentru armele americane

Președintele Ucrainei le-a cerut, luni, aliaţilor săi să plătească pentru arme care sunt fabricate numai în SUA, înaintea de venirea iernii. Ar fi vorba despre o altă contribuţie financiară din partea unor state precum Germania, Olanda, Canada, Suedia, Danemarca şi Norvegia. "Vorbim cu aceste ţări să ne mai sprijine o dată", a transmis Zelenski.

Contribuțiile din partea unor țări precum Olanda, Germania, Canada, Suedia, Danemarca și Norvegia „ne-au permis să cumpărăm lucruri rare, fabricate doar în SUA”, a declarat Zelenski la Kiev. „Acum discutăm cu aceste țări pentru o a doua rundă”, a spus el, adăugând că alți parteneri au fost mai puțin rapizi în a ajuta.