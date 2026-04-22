Ucraina cere ajutor Turciei pentru o întâlnire între Zelenski și Putin

Ucraina a cerut Turciei să ajute la organizarea unui summit între președintele Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin, într-o nouă încercare de a opri războiul, a declarat la Kiev ministrul ucrainean de Externe, Andrei Sibiha, scrie Bloomberg.

„Ne-am adresat direct Turciei. Dar, dacă o altă capitală, în afară de Moscova și Belarus, va organiza o astfel de întâlnire, vom participa”, a spus Sibiha marți, la un briefing. „Susținem organizarea unei întâlniri cât mai curând, pentru a da un nou impuls dialogului direct dintre Zelenski și Putin.”

În condițiile în care invazia rusă a intrat în al cincilea an, iar negocierile intermediate de Statele Unite au încetinit după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, Ucraina caută alte soluții pentru reluarea eforturilor diplomatice. Kievul îl consideră de mai mult timp pe președintele turc Recep Erdogan un mediator capabil să vorbească direct cu Putin, iar Istanbulul a găzduit și în trecut discuții între oficiali ruși și ucraineni.

Zelenski a spus în repetate rânduri că este dispus să se întâlnească cu Putin dacă acest lucru poate ajuta la obținerea unui acord de pace și că aproape orice țară ar putea găzdui discuțiile. De cealaltă parte, Putin a exclus până acum o astfel de întâlnire înainte ca un acord privind încheierea războiului să fie deja negociat și să rămână doar de semnat de cei doi lideri.

Istanbulul a găzduit, în mai anul trecut, primele discuții directe dintre oficiali ruși și ucraineni după mai bine de trei ani. Tot acolo au avut loc și negocierile care au dus la acordul cerealelor din Marea Neagră, semnat în 2022 cu sprijinul Turciei și al ONU pentru a permite reluarea exporturilor agricole ucrainene. Tot la Istanbul s-au purtat și negocierile de pace din primele săptămâni după invazia rusă din februarie 2022.

Ritmul negocierilor conduse recent de Statele Unite a încetinit, deoarece administrația președintelui Donald Trump s-a concentrat pe războiul cu Iranul din Orientul Mijlociu. Ucraina i-a invitat la Kiev, pentru prima dată, pe principalii negociatori americani Jared Kushner și Steve Witkoff, după vizitele repetate ale acestora la Moscova, însă Washingtonul nu a confirmat încă o astfel de întâlnire.

Deși Ucraina spune că au existat unele progrese în discuții, inclusiv schimburi de prizonieri, iar șeful serviciului militar de informații, Kirilo Budanov, a declarat că sfârșitul războiului s-ar putea apropia, negocierile au avansat foarte puțin în mod vizibil.

Sibiha a afirmat că Ucraina se află în „cea mai puternică poziție de pe front din ultimul an”, datorită progreselor în tehnologia dronelor, care au compensat avantajul Rusiei în privința numărului de militari.

În același timp, Kievul continuă să le ceară aliaților să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei, pentru a crește presiunea în favoarea negocierilor. Sibiha a spus că are „semnale încurajatoare” că un nou pachet de sancțiuni al Uniunii Europene va fi adoptat. „Înțelegem tot mai clar că trebuie să creștem presiunea asupra Rusiei asupra industriei sale, a flotei din umbră și a serviciilor maritime”, a spus el.