Ucraina dă vina pe Rusia pentru atacul asupra petrolierului de la Sfântu Gheorghe: „Suntem recunoscători României pentru intervenție”

Petrolierul LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovit în noaptea de luni spre marți în afara apelor teritoriale ale României. FOTO ISU Tulcea

Ucraina a dat vina pe Rusia pentru atacul asupa petrolierului liberian LPG Gas Lisbon, care a fost atacat în noaptea de luni spre marți lângă Sfântu Gheorghe, în timp ce se îndrepta spre Reni. Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a spus că Rusia a atacat deliberat petrolierul și că atacul reprezintă „un nou exemplu al terorii ruse”.

„Războiul de agresiune al Rusiei nu amenință doar Ucraina, ci reprezintă un pericol direct pentru libertatea navigației, securitatea maritimă în Marea Neagră și flancul estic al NATO.

Atacul deliberat asupra navei-cisternă pentru transportul de GPL „Gas Lisbon”, care se îndrepta spre Ucraina și a fost lovită în apropierea coastelor României, este încă un exemplu al terorii exercitate de Rusia.

Atacul a rănit membri civili ai echipajului, a pus în pericol siguranța navigației în Marea Neagră și a demonstrat încă o dată că Kremlinul nu ține seama nici de dreptul maritim internațional, nici de viețile civililor.

Suntem recunoscători României pentru intervenția rapidă de salvare, pentru solidaritatea sa neclintită cu Ucraina și pentru faptul că înțelege limpede că acțiunile iresponsabile ale Rusiei amenință securitatea întregii regiuni a Mării Negre.

Ucraina rămâne hotărâtă să aprofundeze cooperarea cu România și cu toți partenerii noștri pentru consolidarea securității în Marea Neagră.

Răspunsul trebuie să fie pe măsura amenințării. Sancțiuni mai dure. Presiuni mai mari asupra Rusiei. Tragerea deplină la răspundere pentru fiecare act de agresiune. Agresorul trebuie constrâns să pună capăt războiului”, a scris oficialul ucrainean într-un mesaj pe Twitter, în răspuns la mesajul de informare de dimineață al președintelui Nicușor Dan.

Russia’s war of aggression not only threatens Ukraine, but poses a direct threat to freedom of navigation, maritime security in the Black Sea, and NATO’s eastern flank.



The deliberate attack on the LPG tanker Gas Lisbon, which was en route to Ukraine and struck near Romania’s… https://t.co/7t0k9rcAKP — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) July 21, 2026

Atacul asupra petrolierului

Petrolierul LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovit în noaptea de luni spre marți în afara apelor teritoriale ale României, în timp ce se îndrepta spre portul ucrainean Reni. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, iar trei dintre ei, care au fost răniți, au primit îngrijiri medicale. Președintele Nicușor Dan a declarat pe Twitter că incidentul este cel mai probabil legat de războiul declanșat de Rusia și că „instituțiile statului sunt în alertă”.

Nava plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane, a transmis IGSU.

În urma producerii unui incident la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare.

După primirea alertei prin intermediul MRCC Constanța, a fost declanșată o operațiune complexă de căutare și salvare, coordonată de autoritățile competente. Comunicațiile cu nava au fost menținute prin intermediul unei nave comerciale aflate în apropiere, utilizată ca releu radio.

În sprijinul echipajului au fost mobilizate o navă maritimă de intervenție a Gărzii de Coastă, precum și navele de căutare și salvare SAR APOLLO și SAR ARTEMIS, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, intervenția aeriană cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI nu a putut fi realizată.