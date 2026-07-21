Antena 3 CNN Externe Ucraina dă vina pe Rusia pentru atacul asupra petrolierului de la Sfântu Gheorghe: „Suntem recunoscători României pentru intervenție”

Ucraina dă vina pe Rusia pentru atacul asupra petrolierului de la Sfântu Gheorghe: „Suntem recunoscători României pentru intervenție”

Adrian Dumitru
2 minute de citit Publicat la 16:22 21 Iul 2026 Modificat la 16:48 21 Iul 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
raniti smurd
Petrolierul LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovit în noaptea de luni spre marți în afara apelor teritoriale ale României. FOTO ISU Tulcea

Ucraina a dat vina pe Rusia pentru atacul asupa petrolierului liberian LPG Gas Lisbon, care a fost atacat în noaptea de luni spre marți lângă Sfântu Gheorghe, în timp ce se îndrepta spre Reni. Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a spus că Rusia a atacat deliberat petrolierul și că atacul reprezintă „un nou exemplu al terorii ruse”.

„Războiul de agresiune al Rusiei nu amenință doar Ucraina, ci reprezintă un pericol direct pentru libertatea navigației, securitatea maritimă în Marea Neagră și flancul estic al NATO.

Atacul deliberat asupra navei-cisternă pentru transportul de GPL „Gas Lisbon”, care se îndrepta spre Ucraina și a fost lovită în apropierea coastelor României, este încă un exemplu al terorii exercitate de Rusia.

Atacul a rănit membri civili ai echipajului, a pus în pericol siguranța navigației în Marea Neagră și a demonstrat încă o dată că Kremlinul nu ține seama nici de dreptul maritim internațional, nici de viețile civililor.

Suntem recunoscători României pentru intervenția rapidă de salvare, pentru solidaritatea sa neclintită cu Ucraina și pentru faptul că înțelege limpede că acțiunile iresponsabile ale Rusiei amenință securitatea întregii regiuni a Mării Negre.

Ucraina rămâne hotărâtă să aprofundeze cooperarea cu România și cu toți partenerii noștri pentru consolidarea securității în Marea Neagră.

Răspunsul trebuie să fie pe măsura amenințării. Sancțiuni mai dure. Presiuni mai mari asupra Rusiei. Tragerea deplină la răspundere pentru fiecare act de agresiune. Agresorul trebuie constrâns să pună capăt războiului”, a scris oficialul ucrainean într-un mesaj pe Twitter, în răspuns la mesajul de informare de dimineață al președintelui Nicușor Dan.

Atacul asupra petrolierului

Petrolierul LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovit în noaptea de luni spre marți în afara apelor teritoriale ale României, în timp ce se îndrepta spre portul ucrainean Reni. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, iar trei dintre ei, care au fost răniți, au primit îngrijiri medicale. Președintele Nicușor Dan a declarat pe Twitter că incidentul este cel mai probabil legat de războiul declanșat de Rusia și că „instituțiile statului  sunt în alertă”.

Nava plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane, a transmis IGSU.

În urma producerii unui incident la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare.

După primirea alertei prin intermediul MRCC Constanța, a fost declanșată o operațiune complexă de căutare și salvare, coordonată de autoritățile competente. Comunicațiile cu nava au fost menținute prin intermediul unei nave comerciale aflate în apropiere, utilizată ca releu radio.

În sprijinul echipajului au fost mobilizate o navă maritimă de intervenție a Gărzii de Coastă, precum și navele de căutare și salvare SAR APOLLO și SAR ARTEMIS, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, intervenția aeriană cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI nu a putut fi realizată.

×
Etichete: Ucraina România relatii Romania-Ucraina Volodimir Zelenski petrolier Marea Neagrã Nicușor Dan Andrii Sîbiha

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close