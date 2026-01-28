Ucraina le transmite lui Trump și Putin că pacea nu poate fi semnată fără acordul europenilor: „Sunt alături de noi în tot procesul”

Foto: Profimedia Images

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat, în cadrul unui interviu acordat presei ucrainene, că în problema negocierilor de pace cu Rusia sunt implicați pe deplin și liderii europeni și a dat de înțeles că un eventual acord de pace nu se va putea implementa fără acordul direct al acestora, având în vedere dorința guvernului de la Kiev de a adera la Uniunea Europeană și angajamentul liderilor europeni de a garanta securitatea viitoare a Ucrainei. El a făcut declarații importante și despre problema Transnistriei și despre felul în care Ucraina este pregătită să ajute Republica Moldova să o rezolve.

Șeful diplomației ucrainene a fost întrebat cu privire la o ipotetică aderare la UE a Ucrainei în 2027 și despre legătura aderării cu un posibil plan de pace.

„Chiar dacă Uniunea Europeană nu semnează documentul (cadrul în 20 de puncte pentru pacea în Ucraina – n. red.), el nu poate conține elemente care nu sunt agreate cu aliații europeni. Aceasta este o chestiune de principiu.

Cum vom formaliza noi toate aceste lucruri, modalitatea în care vom ajunge în acel punct, asta vom stabili și vom negocia.

Dar este fundamental important pentru noi să înțelegem care va fi calendarul aderării noastre la Uniunea Europeană. Dar, repet, în acord cu partenerii noștri europeni. Sunt încrezător că putem găsi o cale să rezolvăm situația”.

„Europenii sunt alături de noi”

Sibiga consideră că planul în 20 de puncte pregătit de ucraineni trebuie să rămână baza discuțiilor. Două puncte rămân încă în dispută – problema teritoriilor ocupate și a garanțiilor de securitate.

De asemenea, el dă de înțeles că un acord de pace, chiar dacă nu va fi semnat în mod explicit de europeni, ci doar de SUA, Rusia și Ucraina, trebuie să fie agreat pe deplin și de UE.

„Dacă vorbim în mod specific de acest cadru în 20 de puncte, atunci e vorba de un document bilateral care va fi semnat de SUA și de Ucraina. Alături de Rusia, și SUA ar trebui să-l semneze.

La acest moment, această structură este discutată, dar negocierile sunt încă în desfășurare, este un proces.

În același timp, partea europeană este alături de noi, este prezentă în procesul de pace și în acordurile pe garanțiile de securitate. Apropo de asta, este important ca în tratat să existe termenul «garanții de securitate» și nu «asigurări» sau altceva similar.

Este, de asemenea, fundamental important ca elementele care sunt de o improtanță decisivă pentru Ucraina și pentru securitatea noastră să fie obligatorii din punct de vedere juridic. De asta, trebuie să avem ratificarea garanțiilor în Congresul SUA”.

„Președintele Zelenski e pregătit să se întâlnească cu Putin”

Șeful diplomației de la Kiev a spus că Ucraina este pregătită să stabilească o întâlnire la nivel înalt între președintele Volodimir Zelenski și dictatorul Vladimir Putin, în încercarea de a rezolva ultimele probleme care blochează pacea în Ucraina.

„Ucraina a făcut declarații anterioare în care a vorbit de faptul că e pregătită să aibă discuții bilaterale. Președintele Zelenski a spus de multe ori că este pregătit să negocieze cu Putin”, a spus jurnalistul ucrainean ca parte a unei întrebări adresată lui Sibiga, afirmație pe care ministrul ucrainean a aprobat-o.

Totuși, Sibiga nu vede necesară o întâlnire între el și Serghei Lavrov.

„Nu vrem să creăm discuții paralele. Avem echipe de negociere care includ reprezentanți ai Ministerului de Externe (ucrainean – n. red.). Să producem discuții paralele ne-ar lua timp și ar fi inutil”.

Problemele legate de garanțiile de securitate și de teritoriile ocupate rămân un obstacol, „de aceea, președintele (Zelenski - n. red.) este gata să se întâlnească cu Putin și să le discute”. „Chiar și așa, Rusia continuă să fie un obstacol în calea procesului de pace”, a adăugat liderul ucrainean.

„Fără Ucraina, Europa nu se poate apăra de agresiunea rusească”

Sibiga a precizat și că aderarea la NATO rămâne un obiectiv al Ucrainei, în ciuda opoziției actualei administrații americani și a unora dintre aliați.

„Obiectivul nostru rămâne neschimbat, vă mulțumesc că mă tot întrebați și sunt mereu pregătit să repet. Nu trebuie să existe vreun dubiu cu privire la acest obiectiv.

Obiectivul aderării la NATO este prezent în Constituția Ucrainei. Este alegerea poporului nostru. Nicio țară terță, cu atât mai puțin Rusia, nu ne poate bloca intrarea în vreo alianță sau uniune.

Da, e adevărat că nu avem încă un consens în NATO cu privire la aderarea Ucrainei, dar am stabilit o interacțiune politică practică și foarte eficientă”.

Șeful diplomației ucrainene a vorbit și de o posibilă participare a Ucrainei la arhitectura de securitate europeană viitoare și la o ipotetică „armată europeană”, mai ales având în vedere situația NATO din prezent, cu o administrație Trump dezangajată și mai concentrată pe atacarea propriilor aliați decât pe responsabilitățile sale.

„Sunt de acord că aceste turbulențe geopolitice vin și cu oportunități. Inclusiv ca Ucraina să aibă un rol important și binemeritat în arhitectura de securitate europeană.

Rolul nostru în această zonă poate să fie decisiv. Asta o cred și pe baza discuțiilor mele cu colegii europeni și pe înțelegerea potențialului Ucrainei și industriei sale de apărare.

Armata noastră este singura din Europa cu o experiență autentică de luptă într-un război la scară largă”.