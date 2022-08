Ucraina nu se mai ascunde: un oficial de la Kiev amenință cu bombardarea "Podului lui Putin", care leagă Crimeea de Rusia

Amenințarea vine după ultimele explozii semnalate la cel puțin două baze militare din Crimeea.

Kievul nu și-a asumat aceste incidente, dar Moscova a comunicat că, cel puțin în cazul bazei de la Maiskoe, din districtul Geankoi, cauza deflagrațiilor o constituie sabotajul.

"Acest pod este o structură ilegală și Ucraina nu şi-a dat acordul pentru construcția sa. El aduce un prejudiciu ecologiei peninsulei și deci trebuie distrus. Puțin contează cum: voluntar sau nu", a postat pe Telegram consilierul președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak.

Podul de la Kerci, care a fost inaugurat de președintele rus Vladimir Putin în mai 2018, a implicat un șantier colosal și costisitor.

Timp de doi ani, proiectanții, inginerii și muncitorii au trudit pentru a construi 19 kilometri de apeduct care să lege Rusia continentală de Crimeea, la patru ani după anexarea sa de către Moscova.

About "Kerchen bridge". As recorded in international law: Crimea – ??. So this bridge is an illegal object, permission for the construction of which was not given by Ukraine. It harms the peninsula’s ecology and therefore must be dismantled. Not important how – voluntary or not.