Ucraina se pregătește să exporte arme de miliarde de dolari, în plin război cu Rusia. "Prioritate au susținătorii Kievului"

1 minut de citit Publicat la 09:31 20 Feb 2026 Modificat la 09:31 20 Feb 2026

Militari ucraineni testând drone în regiunea Liov. Sursă foto: Getty Images

Ucraina ar urma să exporte în acest an produse și servicii militare în valoare de câteva miliarde de dolari, după ce a autorizat primele sale vânzări în străinătate de la debutul războiului și are în vedere introducerea unei taxe pe aceste operațiuni, notează Agerpres, care citează Reuters.

La începutul acestei luni, comisia de stat responsabilă cu emiterea autorizațiilor necesare a aprobat majoritatea celor 40 de cereri venite de la producătorii locali din sectorul apărării pentru exporturi militare, a declarat David Aloian, secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Ucraina a oprit exporturile de arme după debutul invaziei rusești, în luna februarie 2022, și a devenit dependentă de livrările de arme ale țărilor partenere pentru a se apăra împotriva forțelor Moscovei.

În paralel, Kievul a investit în dezvoltarea industriei sale de armament, în special în producția de drone și rachete.

Valorificându-și vasta experiență dobândită pe câmpul de luptă, Ucraina a înregistrat în ultimii ani un boom al tehnologiei de apărare, notează sursa citată.

Oficial ucrainean: Valoarea prognozată a exporturilor militare în 2026 este de câteva miliarde de dolari

Întrebat despre potențialul de export pentru acest an, oficialul Consiliului ucrainean de Securitate și Apărăre a apreciat că, "ținând cont de produsele gata fabricate, piesele de schimb, componentele și serviciile care pot fi furnizate, acesta se ridică la câteva miliarde de dolari".

Exporturile potențiale sunt "semnificativ mai mari" decât înainte de război, a spus David Aloian, adăugând că "nevoile militare ale Ucrainei trebuie să fie pe primul loc".

Aliații Kievului și-au exprimat interesul de a obține tehnologie ucraineană de ultimă generație, a adăugat el, nominalizând Germania, Marea Britanie, SUA, țările nordice, trei națiuni din Orientul Mijlociu și cel puțin o țară asiatică printre cele mai interesate.

Oficial ucrainean: vor fi privilegiați la export cei mai puternici susținători ai Kievului

Una dintre țările din Orientul Mijlociu, care are o lungă istorie în comerțul de armament cu Ucraina, explorează oportunități în domeniul dronelor și al vehiculelor grele, a precizat David Aloian.

El nu a dorit să dezvăluie despre ce țară este vorba.

Prioritate va fi acordată exporturilor către țările care sunt cei mai puternici susținători ai Kievului, a conchis acest oficial.

Banii din exporturile de armament ar urma să fie folosiți de Ucraina pentru a-și finanța propriile nevoi militare.