Ucraina vrea să-i demită pe șefii unei bănci de stat în urma unei anchete privind spălarea a milioane de dolari

1 minut de citit Publicat la 09:25 20 Aug 2026 Modificat la 09:25 20 Aug 2026

Ucraina intenționează să-i demită pe șefii unei bănci de stat, a transmis prim-ministrul Serhii Korețki. (Stânga: Volodimir Zelenski și prim-ministrul Serhii Korețki - dreapta) / Sursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski

Guvernul Ucrainei intenționează să-i demită pe președintele consiliului de supraveghere și pe directorul executiv ai unei bănci de stat pe fondul unei noi anchete a autorităților anticorupție din țară, a transmis miercuri, pe Telegram, prim-ministrul Serhii Korețki, relatează dpa, citată de Agerpres.

Faptele făcute publice de agențiile anticorupție necesitau un răspuns adecvat și nu puteau fi ignorate, a spus Korețki.

Autoritățile anticorupție din Ucraina au declarat miercuri că au efectuat percheziții la suspecți și au lansat ceea ce au descris ca o operațiune specială. Anchetatorii investighează presupuse spălări de bani care implică milioane de dolari.

Ancheta s-a concentrat și asupra Irinei Mudra, șefa adjunctă a biroului președintelui Volodimir Zelenski, pe care șeful statului a demis-o câteva ore mai târziu fără a oferi un motiv.

Mudra a confirmat pe Facebook că locuința ei a fost percheziționată în cursul dimineții de miercuri și a spus că cooperează cu anchetatorii. De asemenea, ea a precizat că și-a prezentat demisia.

Biroul lui Zelenski a fost anterior supus monitorizării de către autoritățile anticorupție. Ulterior, șeful statului l-a demis pe Andrii Iermak, care conducea biroul la acea vreme.

Zelenski a promis o luptă dură împotriva corupției, inclusiv față de partenerii din Uniunea Europeană, în timp ce Ucraina încearcă să facă progrese în ceea ce privește candidatura sa pentru aderarea la UE.

În ciuda reformelor, Ucraina este considerată una dintre cele mai corupte țări din Europa.