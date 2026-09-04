UE încearcă să „întoarcă pagina” după eșecul din Islanda. Miniștrii blocului se reunesc pentru a „menține ritmul extinderii

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Oficialii europeni încearcă să minimalizeze efectele referendumului din Islanda, după cel mai răsunător eșec al extinderii europene din ultima perioadă. Miniștrii blocului se reunesc la Dublin pentru a menține ritmul extinderii în cazul țărilor candidate, iar discuțiile privind garanțiile democratice continuă înaintea unor importante alegeri naționale, relatează Euronews.

Miniștrii pentru afaceri europene din statele membre și țările candidate se reunesc la Dublin pentru prima întâlnire informală organizată de președinția irlandeză a Consiliului UE, pentru a discuta procesul de extindere după votul din Islanda.

Sâmbătă, alegătorii islandezi au respins, cu 52,8% la 47,2%, reluarea negocierilor de aderare cu Bruxelles-ul, înghețate din 2013. Rezultatul reprezintă o lovitură importantă pentru ambițiile de extindere ale UE, în special în ceea ce privește vecinii săi mai bogați.

Întrebată dacă rezultatul arată că UE a devenit mai puțin atractivă, comisara pentru extindere, Marta Kos, a respins ideea și a precizat că, în ultimele opt luni, s-au făcut mai multe progrese pentru primirea unor noi membri decât în oricare dintre ultimii 25 de ani.

„Această dinamică va continua și în toamnă. Regret decizia islandezilor de a nu reveni la procesul de aderare. Ei fac parte din piața comună. Fac parte din Schengen. Dar Uniunea Europeană înseamnă mult mai mult decât aceste două lucruri”, a spus Kos.

„Văd acum o tendință de a reduce Uniunea Europeană la o comunitate economică. Aceasta este foarte departe de esența Uniunii noastre”, a spus ea, invocând nevoia ca Europa să rămână unită în fața amenințărilor tot mai mari de securitate venite din partea Rusiei.

Kos a adăugat că islandezii sunt cei care trebuie să decidă dacă vor să adere la UE la o dată ulterioară, dar a remarcat că, atunci când Islanda negocia aderarea în 2010, doar 19% dintre cetățeni susțineau intrarea în Uniune, în timp ce la acest referendum sprijinul a ajuns la 47%.

„Islandezii au votat așa cum au votat. Ce putem face? Au luat o decizie”, a spus Thomas Byrne, ministrul de stat irlandez pentru afaceri europene și apărare. „Asta nu are niciun impact asupra a ceea ce facem astăzi, iar țările candidate muncesc din greu pentru a continua procesul de aderare”.

Menținerea ritmului

Vorbind cu jurnaliștii în timpul reuniunii ministeriale, Byrne a minimalizat efectul votului din Islanda asupra perspectivelor celorlalte țări candidate și a indicat progresele făcute de Muntenegru, Albania, Republica Moldova și Ucraina.

Ministrul irlandez a spus că situația Islandei a fost determinată de o problemă foarte specifică, respectiv industria sa de pescuit maritim, și că țara va rămâne parte a Spațiului Economic European.

UE încearcă să păstreze ritmul extinderii: Muntenegru este pe cale să devină al 28-lea stat membru până în 2028, Albania îl urmează îndeaproape, iar Ucraina și Republica Moldova au deschis deja anul acesta câte două clustere de negociere.

Întrebat dacă se teme că alegerile din 2027 din mai multe state membre, inclusiv Franța, Italia, Spania și Polonia, ar putea pune în pericol procesul, Byrne a respins această posibilitate.

În Franța, în special, candidata partidului de extremă dreapta Adunarea Națională, Marine Le Pen, este creditată în sondaje cu victoria în toate scenariile pentru turul al doilea. Le Pen este eurosceptică și s-a opus în mod tradițional extinderii UE.

„Alegerile sunt imprevizibile”, a spus Byrne. „Nu cred că ar trebui să luăm prea mult în serios sondajele de opinie în acest moment”.

Garanții democratice

Comisia Europeană lucrează și la o propunere privind reformarea unei Uniuni extinse și o mai bună integrare a țărilor candidate. Documentul urmează să fie publicat la sfârșitul lunii și discutat la următorul summit al liderilor europeni, din 15-16 octombrie.

În timpul reuniunii de vineri va avea loc și o discuție privind posibile garanții pentru prevenirea regresului democratic și a deteriorării statului de drept în noile state membre, idee propusă de cinci dintre țările fondatoare ale UE, pornind de la experiența Ungariei lui Viktor Orban.

„De la extinderea din 2004 încoace, nu putem fi întotdeauna siguri că, odată ce avem membri noi, aceștia vor respecta statul de drept și principiul cooperării loiale”, a spus comisara Kos.

Oficiala UE pentru extindere a respins ideea că aceste garanții ar crea o categorie de state membre de rangul al doilea și a precizat că ele ar trebui să fie temporare.

Petar Markovic, șeful misiunii Muntenegrului pe lângă UE, a declarat că țara sa susține garanții mai stricte, atât timp cât acestea se bazează pe criterii obiective pentru evaluarea încălcărilor sistematice ale standardelor democratice și ale statului de drept.