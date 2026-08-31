Pescarii nemulțumiți ai Marii Britanii și Brexitul explică de ce Islanda a spus „nei” UE: „Economia nu este întotdeauna pe primul loc”

3 minute de citit Publicat la 23:27 31 Aug 2026 Modificat la 23:27 31 Aug 2026

Aproximativ 12.600 de voturi au separat cele două tabere pe insula cu 400.000 de locuitori. Foto: Getty Images

Islandezii au respins la limită redeschiderea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, într-un referendum în care problemele legate de pescuit, suveranitate și controlul apelor teritoriale au cântărit decisiv. Votul readuce în atenție și experiența Marii Britanii, unde drepturile de pescuit au reprezentat unul dintre subiectele centrale ale referendumului pentru Brexit, potrivit The Telegraph.

Pentru britanici, posibilitatea de a recâștiga controlul asupra drepturilor de pescuit de la Bruxelles și de a oferi un impuls atât de necesar comunităților de coastă era considerată testul decisiv pentru a vedea dacă ieșirea din UE a fost un succes.

Aceeași problemă a avut o importanță majoră atunci când islandezii s-au prezentat la urne pentru a decide dacă insula lor vulcanică ar trebui să reia negocierile pentru aderarea la blocul comunitar.

Pentru o națiune de iubitori ai peștelui, unde industria reprezintă sursa vitală a economiei și identității naționale, aceasta era o chestiune emblematică, ușor de exploatat de campania pentru „nu”.

Islandezii au votat la limită, 52,5% la 47,5%, împotriva redeschiderii negocierilor de aderare cu Bruxelles-ul, sâmbătă.

Aproximativ 12.600 de voturi au separat cele două tabere pe insula cu 400.000 de locuitori.

Presa locală a relatat că prezența la vot a fost de 82,5% – cea mai ridicată la orice scrutin din Islanda de la alegerile parlamentare din 2009.

Deși rezultatele finale nu au fost încă anunțate oficial, postul public de televiziune al țării și Ólafur Ragnar Grímsson, liderul campaniei „nei”, au anunțat victoria.

Rezultatul va fi considerat un eșec important pentru UE și pentru oficialii care încearcă să extindă blocul dincolo de actuala sa componență de 27 de state.

De ce rezultatul reprezintă o lovitură pentru UE

Mulți de la Bruxelles considerau că un vot „pentru” era sigur, având în vedere că blocul are o economie mai stabilă decât Islanda, unde inflația și dobânzile sunt ridicate.

Amenințările lui Donald Trump de a pune mâna pe Groenlanda și interesul său pentru Arctica nu au făcut decât să le consolideze convingerea că islandezii vor vota pentru aderarea la UE alături de vecinii lor cu aceleași viziuni.

Dar aceștia nu au luat în calcul importanța acordată de Reykjavík independenței sale asupra apelor de coastă.

În ciuda faptului că face parte din Piața Unică a UE și din spațiul Schengen de liberă circulație, Islanda s-a considerat mult timp separată de restul Europei.

Acest lucru se datorează în mare parte dorinței de a-și proteja suveranitatea asupra resurselor piscicole.

Pescuitul reprezintă 40% din exporturile Islandei și aproximativ 8% din PIB.

Aderarea la UE ar fi însemnat intrarea în Politica Comună în domeniul Pescuitului a blocului comunitar.

Acest lucru ar fi deschis apele țării și prețioasele sale specii de cod și eglefin navelor de pescuit din alte state membre ale UE.

De asemenea, probabil ar fi însemnat sfârșitul industriei comerciale de vânătoare a balenelor din insula vulcanică.

Islanda, Japonia și Norvegia sunt singurele țări care mențin această practică, interzisă de Comisia Internațională pentru Vânătoarea de Balene în 1986.

Aderarea la UE ar însemna cedarea controlului asupra politicii în domeniul pescuitului către Bruxelles, care interzice comerțul cu balene și cu produse obținute din aceste animale, precum uleiul de balenă.

Vânătoarea de balene are rădăcini istorice și culturale profunde în Islanda și ar fi devenit un simbol puternic al suveranității sacrificate.

Acesta a fost deja cazul în 2013, când ultima rundă de negocieri privind aderarea insulei la UE a fost înghețată din cauza apariției unui guvern eurosceptic.

Tema comună folosită de tabăra Brexit

La fel ca în cazul Brexitului, acest lucru demonstrează că argumentele economice nu prevalează întotdeauna în fața celor legate de identitatea națională, suveranitate sau securitate.

Pescarii britanici s-au plâns mult timp că, atât timp cât Regatul Unit făcea parte din UE, apele sale de coastă erau devastate de navele de pescuit ale Uniunii, ceea ce reducea profitabilitatea și productivitatea internă.

De fapt, Islanda se afla într-o situație mai bună decât Londra. Apartenența sa la Piața Unică ar fi însemnat că nu ar fi trebuit să negocieze cedarea suveranității asupra apelor de coastă pentru a se alinia mai bine cu Bruxelles-ul în privința comerțului.

În ciuda nivelurilor ridicate ale inflației, Islanda se mândrește cu al cincilea cel mai mare PIB nominal pe cap de locuitor dintre toate țările lumii.

Dacă s-ar alătura UE, ar deveni primul său contributor net din 1995 și ar oferi Bruxelles-ului un nou impuls pentru a deschide porțile blocului către țări precum Ucraina, Republica Moldova și Muntenegru.

Unii oficiali de la Bruxelles sperau să folosească potențiala aderare a Islandei pentru a-i convinge pe scepticii din capitalele UE că extinderea este direcția potrivită pentru următorii ani.

Aceste dispute privind pescuitul și comerțul au erodat avansul inițial al taberei „da” în sondaje în ultimele momente. Pescarii nemulțumiți din Marea Britanie s-au dovedit, în cele din urmă, un avertisment.

Votul demonstrează, cel puțin pentru moment, că Islanda este mulțumită de poziția sa de țară aflată la jumătatea drumului și nu consideră necesară nicio schimbare.