UE renunţă la "chat control", tehnologia care ar fi detectat abuzurile comise în online asupra minorilor. FOTO: Getty Images

Danemarca, ţara care deține președinția rotativă a UE, a eliminat măsura "chat control" dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, după ce mai mult state s-au împotrivit implementării acesteia. Tehnologia ar fi permis scanarea conversaţiilor private din aplicațiile de mesagerie, pentru a detecta eventualele abuzuri asupra minorilor, conform Euractiv.

Danemarca reluase o prevedere controversată din proiectul de lege, care ar însemna că platformele online – cum ar fi aplicațiile de mesagerie – ar fi trebuit să adopte algoritmi de detectare a abuzurilor asupra minorilor, inclusiv servicii protejate prin criptare end-to-end. Opoziția din partea mai multor alte țări ale UE a deraiat orice acord în cadrul Consiliului.

"Chat control", criticată în PE şi de Germania

Măsura "chat control" a fost criticată în Parlamentul European şi, în special, de Germania, care au considerat-o încălcarea vieţii private. Susţinătorii legii au spus, totuși, că algoritmii pe care WhatsApp şi alte aplicaţii de mesagerie online ar fi trebuit doar să inroducă algoritmi care să detecteze materialele ce ar fi conţinut pornografie infantilă.

Criticii legii avertizează însă că o astfel de abordare riscă să deschidă calea către o supraveghere în masă a cetățenilor europeni și subliniază totodată că ar contraveni legislației UE existente care vizează asigurarea protecției datelor și a confidențialității comunicațiilor.

Odată cu eliminarea măsurii "chat control" din text, Danemarca speră ca restul proiectului de reglementare împotriva pedofiliei online să fie, în sfârşit, adoptat.