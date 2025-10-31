Un alt avion de spionaj rusesc a fost interceptat deasupra Mării Baltice de aeronave militare poloneze

Avioane de vânătoare MiG-29 ale Forțelor aeriene poloneze.Sursa foto: Getty Images

Aeronave de vânătoare poloneze au interceptat vineri, pentru a treia oară în această săptămână, un avion de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice, transmite DPA, potrivit Agerpres. Oficiali din Armata Poloniei au declarat că aparatul militar rusesc, un model Iliuşin Il-20, a fost escortat în concordanţă cu procedurile NATO.

Avionul rusesc, un model Il-20, a fost escortat vineri dimineaţă de două avioane MiG-29 ale armatei poloneze, a scris Înaltul comandament al forţelor aeriene poloneze pe platforma X, mesaj însoţit de o fotografie în care aparatul de zbor rusesc zboară deasupra mării.

Declaraţia menţionează în continuare că avionul rusesc de recunoaştere zbura în spaţiul aerian internaţional fără a avea un plan de zbor şi cu transponderul închis şi era un risc potenţial de securitate pentru traficul aerian din apropiere.

Trzecia w tym tygodniu misja przechwycenia rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem❗️



Dziś, 31 października przed godziną 9.00, para dyżurna samolotów MiG-29 ?? kolejny raz została poderwana w celu przechwycenia samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej ?? Ił-20 wykonującego lot… pic.twitter.com/brM5GwreFO — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 31, 2025

"Piloţii polonezi au interceptat şi identificat avionul străin şi, apoi, l-au escortat în concordanţă cu procedurile NATO", iar spaţiul aerian de deasupra Poloniei nu a fost încălcat, a precizat armata poloneză.

Acesta este al treilea astfel de incident din această săptămână. Joi, un avion militar rusesc Il-20 a fost interceptat de două avioane de vânătoare în apropierea coastei poloneze de la Marea Baltică, iar un prim incident de acelaşi fel a avut loc marţi.