„Un arsenal tipic unui scenariu de război”. Arme de 2,4 milioane de dolari au fost confiscate în raidul sângeros din Brazilia

Arme cu o valoare estimată de peste 2 milioane de dolari au fost confiscate în timpul celei mai sângeroase operaţiuni poliţieneşti din istoria Braziliei în două complexe de favele din Rio de Janeiro, relatează Agerpres. Este vorba de nu mai puțin de 120 de arme, inclusiv puști provenind din ţări străine, un arsenal pe care secretarul poliţiei civile din Rio de Janeiro l-a descris drept unul „tipic unui scenariu de război”.

În operaţiunea din 28 octombrie au murit cel puțin 121 de oameni, potrivit autorităţilor, dintre care 117 erau presupuşi infractori şi patru ofiţeri de poliţie. Misiunea a fost aclamată drept un „succes” împotriva „narcoterorismului” de către guvernatorul statului, conservatorul Claudio Castro.

Arsenal ca pentru război

Administraţia din Rio a salutat una dintre cele mai mari confiscări de arme realizată într-o singură zi, cu 120 de arme, între care 93 de puşti, evaluate la 12,8 milioane de reali (aproximativ 2,4 milioane de dolari).

Poliţia a găsit de asemenea muniţie, explozibili, droguri şi echipament militar. Potrivit autorităţilor, o parte din armament provenea din ţări străine precum Venezuela, Argentina, Peru, Belgia, Rusia şi Germania, şi includea modele utilizate în zone de conflict, cum ar fi puşca de asalt AK-47 şi FAL (puşcă automată uşoară). Unele dintre ele aparţin unor forţe armate străine.



„Avem de-a face cu un arsenal tipic unui scenariu de război”, a afirmat secretarul poliţiei civile din Rio de Janeiro, Felipe Curi, într-un comunicat oficial.



Intervenţia poliţiei a stârnit indignare în rândul organizaţiilor pentru drepturile omului, iar ONU a cerut o anchetă. Rudele unora dintre cei ucişi au denunţat execuţii sumare. Un jurnalist AFP a observat un cadavru decapitat.



În timp ce Brazilia se pregăteşte să găzduiască la Belem, în Amazonia, reprezentanţi din întreaga lume pentru COP30, conferinţa ONU privind clima, această operaţiune vine să amintească puterea de care continuă să se bucure crima organizată în această ţară, ridicând totodată întrebări cu privire la metodele poliţiei în cele mai sărace cartiere.



Preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva, al cărui guvern nu fusese informat, a declarat pe reţeaua X că Brazilia nu poate „accepta” crima organizată, pledând în acelaşi timp pentru „un efort coordonat care loveşte în inima traficului (de droguri) fără a pune în pericol ofiţerii de poliţie, copiii şi familiile nevinovate”.