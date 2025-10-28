Un chivot al Torei, vechi de sute de ani, a fost găsit după ce a fost furat din România și înlocuit cu o replică

Chivotul ornamentat, care a stat cândva în Marea Sinagogă din Siret, va fi prezentat publicului pentru prima dată în noua expoziție Yad Vashem. Foto cu rol de prezentare/Hepta

Un chivot al Torei, vechi de 200 de ani, care a supraviețuit miraculos celui de-al Doilea Război Mondial și care a stat în sinagoga orașului Siret timp de decenii, a fost găsit după ce în urmă cu aproape 10 ani a fost furat și înlocuit cu o copie, care purta inscripții ebraice incorecte. După un efort internațional de nouă ani, unul dintre cele mai valoroase artefacte din istoria comunității evreiești din România a ajuns în cele din urmă la muzeul Yad Vashem din Ierusalim, potrivit Ynetnews.

Chivotul ornamentat, care a stat cândva în Marea Sinagogă din Siret, va fi prezentat publicului pentru prima dată în noua expoziție Yad Vashem, „Memorie vie: Colecțiile Yad Vashem între trecut și viitor”.

Siret, un oraș din nordul României, lângă granița cu Ucraina, a găzduit o comunitate evreiască numeroasă și vibrantă până la Holocaust. Înainte de al Doilea Război Mondial, acolo funcționau opt sinagogi. Astăzi, nu mai există evrei. Majoritatea evreilor din oraș au fost deportați în 1941 în lagărele din Transnistria, unde doar câțiva au supraviețuit. Chivotul Torei — considerat mult timp mândria comunității — a supraviețuit războiului și a rămas în sinagogă timp de decenii. În 2016, s-a descoperit că chivotul original dispăruse și fusese înlocuit cu o imitație rudimentară cu inscripții ebraice incorecte, aparent pentru a ascunde furtul.

Sursa foto: Muzeul Yad Vashem

Cum s-a descoperit că artefactul a fost furat

În 2019, Yohanan Ron-Zinger, președintele Organizației Mondiale a Evreilor din Bucovina, a primit un telefon de la un prieten din Cernăuți, care a spus că a observat chivotul fals prin ușile încuiate ale sinagogii. Ron-Zinger a început să investigheze și a descoperit că chivotul original fusese scos la vânzare de o casă de licitații internațională. Investigații ulterioare au dezvăluit că era pus într-un depozit de mobilă din orașul Rishon Lezion, din centrul Israelului.

Descoperirea a dus la o lungă bătălie juridică atât în ​​România, cât și în Israel. În cele din urmă, chivotul a fost returnat Federației Comunităților Evreiești din România, proprietarul său legal, și ulterior transferat la Yad Vashem.

Yad Vashem a declarat că sosirea chivotului de la Siret și includerea sa în noua expoziție, care prezintă aproximativ 400 de artefacte - majoritatea expuse publicului pentru prima dată - marchează un moment semnificativ în activitatea sa.

„Misiunea Yad Vashem este de a comemora ceea ce s-a pierdut, modelând în același timp modul în care ne amintim, învățăm și continuăm”, a declarat Maddy Shavid, șefa Diviziei de Colecții a Yad Vashem.

„Expoziția garantează că vocile reduse la tăcere ale victimelor vor continua să fie auzite prin intermediul acestor obiecte. «Memoria vie» nu este doar numele expoziției - reprezintă valorile noastre ca societate care își amintește și că memoria poate ajuta la crearea unui viitor mai bun.”