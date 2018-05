Un avion cu 104 pasageri la bord s-a prăbușit la scurt timp după decolare.

Incidentul s-a produs în Cuba, televiziunea de stat anunțând că un Boeing 737 s-a prăbușit după ce a decolat de pe aeroportul Jose Marti din Havana.

Aeronava fusese împrumutată de la o companie italiană.

Nu există informații despre starea victimelor. Localnicii au afirmat că mai mulți supraviețuitori au fost luați de ambulanțe, dar se așteaptă ca numărul morților să fie de ordinul zecilor.

În curs de actualizare.

.@CNN has obtained video that appears to show smoke rising from the plane crash site, near José Martí International Airport in Havana Cuba. pic.twitter.com/oObs4WKvXU