Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut în Columbia, în apropierea frontierei cu Venezuela

Publicat la 23:07 28 Ian 2026

Avionul urma să aterizeze în jurul orei 12:05 la Ocaná / sursa foto: Getty Images

Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut miercuri în Columbia în apropierea frontierei cu Venezuela, a anunţat compania aeriană de stat Satena, transmit AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Aparatul transportând 13 pasageri şi doi membri ai echipajului a decolat din oraşul de frontieră Cúcuta şi a pierdut contactul cu controlul traficului aerian cu puţin înainte de prânz (17:00 GMT), cu câteva minute înainte de aterizarea programată în Ocaná, un oraş din apropiere.

Avionul, un Beechcraft 1900 operat de compania privată Searca, „urma să aterizeze în jurul orei 12:05” la Ocaná, a indicat Satena într-un comunicat.

Protocoalele de securitate şi căutare au fost activate, potrivit autorităţii aeronautice columbiene.