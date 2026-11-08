Un bărbat a fost arestat după ce ar fi intrat în casa fiului reginei Norvegiei și l-ar fi împins. Dezvăluirile autorităţilor

1 minut de citit Publicat la 08:29 08 Noi 2026 Modificat la 08:35 08 Noi 2026

Marius Borg Høiby, alături de Prințesa Ingrid Alexandra, Mette-Marit, regina Norvegiei, şi soţul ei, regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat a fost arestat în apropierea locuinţei lui Marius Borg Høiby, fiul reginei Norvegiei, unde acesta se află în arest la domiciliu în urma condamnării sale pentru viol în iunie, au declarat serviciile de informaţii norvegiene (PST), relatează AFP.

"PST a confirmat că, în acest caz, am reţinut o persoană în apropierea casei lui Høiby", a precizat Eirik Veum, purtătorul de cuvânt al PST ((Politiets sikkerhetstjeneste – Serviciul de Securitate al Poliției din Norvegia)), pentru AFP.

Conform declaraţiilor făcute de avocatul lui Marius Borg Høiby, bărbatul a intrat în casă şi l-a împins.

"Lui Høiby i s-a părut neplăcut şi nesigur să fie abordat în propria casă, unde ar trebui să se simtă în siguranţă", a declarat avocatul Alexander Greaker pentru tabloidul Se og Hør son.

Regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei şi soţia sa, Mette-Marit, se aflau, se pare, acasă, la câteva sute de metri distanţă, în momentul incidentului, potrivit ziarului.

Născut dintr-o relaţie anterioară căsătoriei lui Mette-Marit cu Haakon, Marius Borg Høiby a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru două violuri şi alte 32 de capete de acuzare, inclusiv violenţă împotriva unei foste partenere. El a fost achitat de alte două presupuse violuri.

De la mijlocul lunii iulie, tânărul în vârstă de 29 de ani îşi ispăşeşte pedeapsa în arest la domiciliu, în aşteptarea audierii de apel programate pentru februarie.