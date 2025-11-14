Un bărbat a scos cuțitul într-o gară din Paris. Poliția a deschis focul

1 minut de citit Publicat la 16:44 14 Noi 2025 Modificat la 16:51 14 Noi 2025

Suspectul din gara Montparnasse a fost împușcat de poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un incident în urma căruia poliția a deschis focul s-a petrecut vineri, în gara Montparnasse din Paris, relatează BFMTV.

Un bărbat a scos un cuțit, iar un ofițer de poliție a tras un foc de armă pentru a-l opri, precizează sursa citată.

? ?????? ???? • [Gare Montparnasse]

Un homme armé d’un couteau a été neutralisé par balle cet après-midi à la gare Montparnasse.



Recherché pour des menaces de mort envers son ex-compagne, il descendait d’un TGV lorsque les policiers sont intervenus. Il a alors… pic.twitter.com/GqCSxGDNY7 — Context (@ContextOfficiel) November 14, 2025

"Din primele informații, se pare că un bărbat cunoscut pentru violență domestică a fluturat un cuțit, iar un polițist a folosit arma pentru a-l opri", a comunicat parchetul din Paris.

"Suspectul s-ar fi înjunghiat apoi singur, iar serviciile de urgență au fost chemate imediat", a adăugat instituția citată.

"În urma unei intervenții a poliției pentru a imobiliza o persoană, a fost stabilit un perimetru de securitate într-o secțiune a gării Montparnasse din Paris. Serviciul feroviar a fost ușor perturbat", a anunțat, la rândul său, societatea feroviară franceză, SNCF.

Un martor numit Evan a declarat pentru BFMTV că în interiorul gării, situate în arondismentul 14 al Parisului, s-a produs panică.

"Eram pe o terasă în holul central și, dintr-o dată, s-a auzit un zgomot foarte puternic... Toată lumea a început să alerge. Încă îmi tremură mâinile", a povestit el.

Ulterior, potrivit acestui martor, "situația s-a calmat".

Un bărbat a intrat cu mașina în mulțime, în vestul Franței, la începutul lunii, strigând "Allahu Akbar"

Incidentul de vineri vine după un atac petrecut în vestul Franței, pe 5 noiembrie.

La momentul respectiv, un bărbat a spulberat cu mașina mai mulţi pietoni şi biciclişti, rănind 10 persoane.

Jandarmii au reuşit să îl reţină pe suspect la scurt timp de la atac, iar în momentul în care a fost prins, acesta a strigat "Allahu Akbar", formula folosită de atentatorii islamiști.

Autoritățile au găsit în mașina lui butelii de gaz, iar individul a încercat să-și incendieze vehiculul înainte de a fi arestat.