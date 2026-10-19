Un cuplu bea liniștit lângă Arcul de Triumf, în vreme ce Parisul arde. Imaginile au făcut înconjurul lumii

sursa: captură video Instagram / CNN

În timp ce Parisul trecea prin una dintre cele mai violente nopți din ultimii ani, cu magazine jefuite, mașini incendiate și străzi întregi devastate după proteste, un cuplu a ales să își petreacă seara de sâmbătă liniștit, la un pahar, chiar lângă Arcul de Triumf. Imaginile cu cei doi, care stau de vorbă calm în timp ce în jurul lor e haos, au ajuns virale pe rețelele sociale, scrie CNN.

Sâmbătă, sute de mii de oameni au ieșit în stradă în toată Franța pentru a protesta față de costul vieții, după săptămâni de proteste ale elevilor și studenților, într-un climat politic tensionat, cu șase luni înainte de alegerile prezidențiale.

La Paris, protestatarii au spart vitrine și au cărat cutii cu produse din magazine din toată capitala, fără să întâmpine rezistență din partea autorităților. Poliția a precizat că grupuri de sute de persoane au format marșuri neautorizate în centrul orașului.

Pagubele s-au văzut cel mai clar a doua zi. Duminică dimineață, în jurul Pieței Republicii, pavaje smulse, vitrine distruse și cioburi marcau urmele violențelor, iar jafuri și distrugeri au fost semnalate și în alte zone turistice și comerciale.

Mulți parizieni au fotografiat soclul parțial demontat al statuii Mariannei, simbolul Franței, aflată în centrul pieței.

Revoltele nu s-au limitat la capitală. Autoritățile au anunțat că grupuri mascate au incendiat și au atacat clădiri publice, inclusiv primării, în mai multe orașe, iar ministrul de Interne, Laurent Nunez, a vorbit despre jefuirea a sute de magazine în orașe precum Paris, Marseille, Lyon și Bordeaux.

Premierul Sebastien Lecornu a condamnat violențele „de o intensitate extremă” și a anunțat, sâmbătă seara, 1.200 de arestări și 150 de polițiști răniți. Bilanțul a crescut ulterior, poliția franceză reținând peste 1.800 de persoane, iar Parchetul din Paris a anunțat că a deschis o anchetă.