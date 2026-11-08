Un cutremur de 5,7 a lovit Japonia. Seismologii avertizează că ar putea urma altele, mai puternice

2 minute de citit Publicat la 08:59 08 Noi 2026 Modificat la 09:09 08 Noi 2026

Un cutremur de 5,7 a lovit Japonia: Cel puţin 22 persoane au fost rănite. Oamenii au fugit speriaţi din case. Sursa colaj foto: Getty Images & captură video Antena 3 CNN

Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 a avut loc duminică în centrul Japoniei, spărgând geamurile magazinelor, iar oamenii s-au speriat şi au fugit din clădiri. Potrivit presei locale, cel puţin 22 de persoane au fost rănite şi seismologii japonezi au atras atenția că, în perioada următoare, ar putea avea loc noi seisme de intensitate ridicată, riscul fiind mai mare în primele două-trei zile, transmite Associated Press.

Agenția Meteorologică Japoneză a estimat magnitudinea seismului la 5,7, în timp ce Institutul American de Geofizică (USGS) a raportat o magnitudine de 5,5.

Cutremurul s-a produs duminică, la ora locală 1.04 (sâmbătă, 18.04, ora României), la o adâncime de aproximativ 40 de kilometri, în regiunea Shizuoka, din centrul Japoniei. Cele mai puternice zguduiri au fost înregistrate în regiunea învecinată Aichi.

At least 22 people have been injured after a magnitude 5.7 earthquake struck central Japan. The strongest shaking was recorded in Chita, Aichi Prefecture. https://t.co/wAqJVF6UhT — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 8, 2026

Ziarele locale Chunichi Shimbun şi Tokai TV au raportat cel puţin 24 de răniţi în prefectura Shizuoka şi în prefectura vecină Aichi.

Un oficial al serviciilor de urgenţă din prefectura Aichi a declarat pentru AFP că 16 persoane au suferit răni minore. Prefectura Shizuoka a raportat trei răniţi, inclusiv o femeie de 90 de ani care a căzut din pat.

Daune materiale, cum ar fi vitrine sparte, au fost raportate în mai multe dintre oraşele afectate, iar traficul feroviar a fost perturbat duminică dimineaţă în regiune, inclusiv trenurile de mare viteză Shinkansen.

Meteorologii japonezi au declarat că nu există risc de tsunami, dar au avertizat că în următoarea săptămână se pot produce noi cutremure puternice, în special în primele două-trei zile.

Seismul s-a produs în zona seismică Nankai, unde autoritățile monitorizează riscul unui cutremur de mare magnitudine. Agenția a precizat însă că nu a identificat modificări neobișnuite ale activității seismice care să indice o creștere a acestui risc.

Seismul a fost resimțit pe o suprafață extinsă, inclusiv în orașul Hamamatsu, în fostele capitale imperiale Kyoto și Nara, precum și în prefecturile Yamanashi, unde se află Muntele Fuji, și Gifu. Cutremurul nu a fost simțit la Tokyo.

Situată la joncţiunea a patru plăci tectonice majore, Japonia se confruntă cu aproximativ 18% din cutremurele înregistrate la nivel mondial în fiecare an.

Marea majoritate a acestor seisme sunt nesemnificative, dar ţara rămâne bântuită de cutremurul cu magnitudinea 9 şi tsunami-ul din 11 martie 2011, care s-au soldat cu aproximativ 18.500 de morţi sau dispăruţi şi au declanşat un dezastru la centrala nucleară de la Fukushima.