Un general american de top spune că folosește ChatGPT pentru a lua decizii în armată: „Am devenit foarte apropiați”

Generalul spune că folosește AI-ul și pentru decizii personale și pentru cele profesionale. Foto: Getty Images

Un general american de rang înalt, staționat în Coreea de Sud, spune că folosește chatboți cu inteligență artificială pentru a lua decizii importante de comandă dar și decizii personale, relatează New York Post. Este vorba de generalul William Taylor, comandant al Armatei a 8-a, care le-a spus reporterilor, la o conferință din Washington DC că folosește ChatGPT pentru a luat decizii la nivelul armatei, acestea afectând mii de militari.

„Chat și cu mine am devenit foarte apropiați în ultima vreme”, a declarat Taylor, luni, în timpul unei discuții cu jurnaliștii. Totuși, comandantul s-a ferit să dea exemple legate de felul în care a folosit chatbot-ul OpenAI în decizii din viața personală.

Remarcile sale despre ChatGPT au fost preluate, in inițial, de Business Insider.

El a adăugat și că explorează felul în care Inteligența Artificială ar putea să-i sprijine procesele de luare a deciziei, nu în situații de luptă, ci pentru gestionarea sarcinilor de zi cu zi ca lider.

„Din poziția de comandant, trebuie să iau decizii mai bune. Vreau să fiu sigur că iau deciziile la momentul potrivit pentru a obține un avantaj”, a spus el.

Taylor, care este conduce și comandamentul ONU din Coreea de Sud, spune că vede tehnologia ca pe un instrument potențial pentru a analiza modele analitice și pentru a-și antrena personalul să gândească mai eficient.

Este vorba de comentarii care reprezintă cea mai directă recunoaștere a faptului că, în armata americană, comandanții de top folosesc Inteligența Artificială pentru a-i ajuta în sarcinile lor.

Armata SUA face eforturi pentru a integra AI-ul în operațiunile sale de la toate nivelurile – de la logistică la supraveghere, la tactici pe câmpul de luptă, în contextul în care puteri rivale precum China și Rusia se află și ele în cursa pentru același obiectiv.

Oficialii spun că sistemele bazate pe AI ar putea să permită procesare mai rapidă a informațiilor și țintirea mai precisă, chiar dacă există și îngrijorări cu privire la cât de încredere pot fi aceste sisteme, dar și cine poate fi responsabilizat dacă AI începe să preia roluri care erau, în mod tradițional, rezervate judecatei umane.

Pentagonul a transmis că viitoarele conflict se desfășoară la „viteza mașinăriilor” și că e nevoie de decizii luate la nivel de secundă, sarcini care depășesc capacitatea umană.

Frank Kendall, fost secretar pentru aviația americană, a avertizat, anul trecut, că avansul rapid al tehnologiei autonome în domeniul războiului înseamnă că „timpii de răspuns devin tot mai scurți” și că „comandanții care nu se adaptază nu vor supraviețui următorului câmp de luptă”.

AI deja a fost testată în simulări de luptă, inclusiv într-un experiment al Forțelor Aeriene SUA în care un algoritm a pilotat un avion F-16 modificat în timpul unui antrenament de luptă.

Alte programe sunt folosite pentru a verifica informații din satelit, pentru a urmări logistica și pentru a eficientiza actele birocratice. Forțele Speciale au adoptat și ele instrumente similare pentru a reduce ceea ce numesc „povara cognitivă” de pe umerii operatorilor – AI-ul este folosit pentru a scrie rapoarte, pentru a procesa datele din misiuni și pentru a analiza informații la scară mare.

Totuși, oficialii de la Pentagon dau și avertismente – sisteme AI pot să scurgă informații secrete sau să producă concluzii greșite dacă datele sunt incomplete sau manipulate.