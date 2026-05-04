Un general rus, fost șef al trupelor chimice ruse, s-a sinucis la Moscova. Rudele l-au găsit „în bucătărie, așezat pe scaun”

1 minut de citit Publicat la 19:50 04 Mai 2026 Modificat la 19:50 04 Mai 2026

Generalul-colonel Stanislav Petrov, fost șef al trupelor CBRN ale URSS și Rusiei. Foto: Profimedia Images

Un general rus, șef al trupelor de protecție chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN) s-a sinucis în apartamentul său din Moscova, informează The Moscow Times. Publicația precizează că trupul generalului Stanislav Petrov a fost găsit de rude în urmă cu o lună, pe 2 aprilie, în jurul orei 7 dimineața, în apartamentul său din Moscova.

Lângă trupul generalului rus, în vârstă de 87 de ani, a fost găsită o armă. Conform martorilor oculari citați de Izvestia, Petrov a fost găsit „în bucătărie, așezat pe un scaun".

Stanislav Petrov a fost ultimul comandant al trupelor CBRN ale URSS. El a condus aceste forțe militare ruse până în 2001.

Petrov a fost, de asemenea, cercetător-șef la Centrul Științific 27, aflat sub sancțiuni din partea UE și SUA, centru în care s-au dezvoltat și utilizat arme chimice.

În octombrie 2024, Regatul Unit a anunțat impunerea de sancțiuni împotriva Centrului 27, precum și al unui centru similar din cadrul forțelor militare ruse, acuzate de utilizarea de arme chimice în Ucraina.

Rusia a recunoscut implicit implicarea centrului în dezvoltarea armelor chimice. Într-un articol dedicat celei de-a 50-a aniversări a organizației, s-a subliniat că specialiștii săi oferă Rusiei o „protecție fiabilă” împotriva amenințărilor și „au neutralizat efectiv potențialul militar-chimic al Statelor Unite și al NATO, ceea ce a dus la negocieri și semnarea ulterioară a Convenției privind Interzicerea Dezvoltării, Producției, Stocării și Utilizării Armelor Chimice.

O sursă TASS citată de The Moscow Times a precizat că generalul rus Stanislav Petrov s-a sinucis ca urmare a unei boli neprecizate.