Stare de alertă în Bacău: 65 de localități sufocate de gunoaie. “Nu pot justifica cheltuiala cu motorina pentru autospeciale"

1 minut de citit Publicat la 19:57 04 Mai 2026 Modificat la 20:01 04 Mai 2026

Străzile din zeci de localități din Bacău sunt pline de gunoaie, după ce nu a mai venit nimeni să ridice deșeurile. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Este stare de alertă în Bacău din cauza gunoaielor, unde 65 de localităţi au rămas fără serviciu de salubritate. Situaţia a apărut după ce contractul cu operatorul care asigura aceste servicii a expirat, iar o altă licitaţie, pentru un nou contract, nu a fost lansată, potrivit Antena 3 CNN.

Străzile din zeci de localități din Bacău sunt pline de gunoaie, după ce nu a mai venit nimeni să ridice deșeurile. Expirarea contractelor, dar și întârzierea procedurilor pentru desemnarea unui nou furnizor au lăsat comunități întregi fără soluții. În aceste condiții, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a declarat stare de alertă timp de o lună.

“Vor trebui să încheie contracte punctuale, astfel încât să ne asigurăm că starea de alertă înseamnă doar o mobilizare generală a autorităților locale și nu un disconfort real în rândul cetățenilor”, a declarat prefectul județului Bacău, Andreea Neagu.

Există și cazuri critice, unde blocajele sunt totale. În orașul Buhuși, de exemplu, operatorul refuză să mai ridice gunoiul și solicită o majorare de 10% a contractului. Problema este că această creștere nu este justificată prin documente clare, iar situația a ajuns într-un impas juridic, fără o soluție imediată.

“Ne-a spus că nu poate să justifice consumul și cheltuiala cu motorina pentru autospecialele de gunoi. Ca atare, noi nu putem să îi aprobăm în Consiliul Local această majorare. Dacă dorește o reziliere de contract înainte trebuie și este obligat să presteze cel puțin 90 de zile, trebuie să ne notifice cu un timp înainte, nu de pe o zi pe alta”, a declarat primarul din Buhuși, Vasile Zaharia.

Autoritățile avertizează că dacă situația nu este stabilizată rapid, criza poate degenera într-o problemă de sănătate publică, mai ales în localitățile unde nu există alternative funcționale.

În prezent, starea de alertă permite intervenții de urgență, însă rezolvarea reală depinde de deblocarea contractelor și de găsirea unor soluții administrative coerente. Până atunci, Bacăul rămâne împărțit între localități care gestionează la limită criza gunoiului și altele în care aceasta riscă să devină o problemă majoră.