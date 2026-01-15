Un israelian a încercat să intre în Estonia cu un samovar din Rusia. Vameșii au refuzat să-l primească în țară

În urma verificării bagajului, a fost descoperit samovarul. Foto: Getty Images

Un israelian a încercat să treacă granița în Estonia cu un samovar adus din Rusia, potrivit televiziunii publice de la Tallinn. Tânărul de 25 de ani a fost oprit de vameși, a primit un avertisment, i s-a refuzat accesul în țară și a trebuit să se întoarcă în Federația Rusă și să lase vasul acolo. Samovarul este pe lista bunurilor restricționate și este interzisă introducerea lor pe teritoriul UE.

Incidentul a avut loc săptămâna trecută. Cetățeanul israelian în vârstă de 25 de ani a ajuns la punctul de control de la frontieră din Narva pe 6 ianuarie, cu intenția de a intra pe teritoriul Estoniei, potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Fiscal și Vamal din Estonia.

În timp ce trecea prin culoarul verde, tânărul a fost oprit pentru un control suplimentar al bagajelor. În urma verificării bagajului, a fost descoperit samovarul.

Conform sancțiunilor actuale ale Uniunii Europene impuse Rusiei, samovarele, care sunt folosite în mod tradițional pentru fierberea apei, sunt clasificate drept bunuri restricționate și, prin urmare, este interzisă introducerea lor pe teritoriul UE.

Cetățeanului israelian i s-a aplicat un avertisment, după care acesta s-a întors peste graniță, în Rusia.