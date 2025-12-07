Un ministru european cere Chinei să preseze Rusia, după ce negocierile americano-ucrainene din Florida s-au încheiat fără progrese

Publicat la 17:55 07 Dec 2025

Soldați ruși pe linia frontului din Ucraina, în sectorul Pokrovsk, 2 decembrie 2025. Foto: Hepta

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a îndemnat China, duminică, să-şi folosească influența asupra Moscovei în cadrul negocierilor privind încetarea focului în Ucraina, relatează agenția germană DPA, citată de Agerpres.

Îndemnul ministrului a fost formulat înainte de vizita pe care acesta o întreprinde la Beijing.

"Nicio altă țară nu are o influență atât de mare asupra Rusiei precum China şi aceasta este în măsură să şi-o exercite pentru a se asigura că Rusia este, în sfârșit, pregătită pentru negocieri serioase privind respectarea suveranității Ucrainei", a afirmat Wadephul.

"Este în interesul nostru ca Beijingul să contribuie la realizarea unei păci juste şi durabile în Ucraina", a continuat el.

China a fost acuzată de Occident că susține efortul de război al Rusiei, însă guvernul statului comunist insistă că țara este neutră în acest conflict.

Ministru german: Interacțiunea cu China este esențială

"Interacțiunea cu China este esențială în contextul tensiunilor internaționale în creștere, iar libertatea, securitatea şi prosperitatea sunt strâns legate de Beijing. Asta înseamnă că este în interesul nostru să purtăm acest dialog, într-un schimb direct şi echitabil", a afirmat, duminică, Johann Wadephul.

Cu ocazia vizitei sale în China, el va discuta despre restricțiile impuse de Beijing la exporturile de metale rare, minereuri care sunt esențiale pentru o mare parte a industriei germane.

Șeful diplomației de la Berlin va fi primit de vicepreședintele Han Zheng, va purta discuții cu omologul său, Wang Yi, și cu ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao. De asemenea, se va întâlni cu Liu Haixing, ministru în cadrul secției internaționale a Comitetului Central al Partidului Comunist.

Totodată, Wadephul va aborda situația din Orientul Mijlociu, precum şi îngrijorările legate de Marea Chinei de Sud şi de Taiwan, în legătură cu care diplomația germană susține că "o schimbare de statut a insulei poate avea loc numai printr-un acord şi prin mijloace pașnice".

Vicecancelarul şi ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a fost primul membru al noului guvern al cancelarului Friedrich Merz care a efectuat o vizită în China, la mijlocul lunii noiembrie.

Cancelarul Merz intenționează să călătorească la Beijing la începutul anului viitor.

Negocierile SUA-Ucraina s-au încheiat fără soluții la problemele teritoriilor şi garanţiilor de securitate

Discuțiile dintre negociatorii americani şi ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au încheiat în weekend, la Miami, fără evoluții importante şi fără soluții la garanțiile de securitate cerute Kiev și la pretențiile teritoriale ale Moscovei în Donbas, notează CNN.

Seria de întâlniri a început joi între trimisul special al SUA, Steve Witkoff, ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, şi oficialii ucraineni Rustem Umerov şi Andrii Gnatov.

După trei zile de discuţii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, sâmbătă seară, revenirea delegației de negociatori la Kiev, iar ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanîşina, a recunoscut că "rămân probleme dificile" de rezolvat, însă "ambele părți continuă să lucreze pentru a contura soluții realiste şi acceptabile".

"Principalele provocări în această etapă țin de chestiunile legate de teritoriu şi de garanții, iar noi căutăm formatele optime pentru a le aborda", a spus ea.

Ucraina susține că un final just al războiului trebuie să includă garanții de securitate credibile şi că țara atacată de Rusia nu ar trebui să fie obligată să cedeze Moscovei şi mai mult teritoriu.