Un nou Război Rece în Europa va fi inevitabil, avertizează un oligarh rus vânat de Vladimir Putin: “Va dura cel puțin 10 ani"

3 minute de citit Publicat la 09:11 07 Noi 2025 Modificat la 09:11 07 Noi 2025

„Ar trebui să ne așteptăm ca un fel de Război Rece să dureze cel puțin zece ani”, a prezis Hodorkovski. FOTO: Hepta

Fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski a avertizat că Europa trebuie să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se desfășoară războiul din Ucraina. El a precizat că un nou Război Rece este inevitabil, potrivit Politico.

„Ar trebui să ne așteptăm ca un fel de Război Rece să dureze cel puțin zece ani”, a prezis fostul magnat al petrolului Hodorkovski săptămâna aceasta, la un eveniment privat la Bruxelles.

Potrivit omului de afaceri exilat, singurul factor de descurajare împotriva unei noi agresiuni rusești împotriva Europei în această perioadă va fi convingerea președintelui Vladimir Putin că Occidentul reprezintă o amenințare militară credibilă.

În timpul Războiului Rece, care a durat aproape o jumătate de secol, Uniunea Sovietică și Occidentul au lucrat pentru a se submina reciproc fără a risca un conflict deschis în Europa și un potențial război nuclear. Înalți oficiali europeni și ai NATO susțin în prezent că Rusia își reia politica de uzură, folosind tactici de război hibrid pentru a destabiliza Occidentul și a semăna diviziune.

Ce spune fostul oligarh rus despre sancțiunile împotriva Rusiei

Hodorkovski, care a petrecut zece ani după gratii în sistemul penitenciar al lui Putin și care acum locuiește la Londra, a minimalizat eficacitatea sancțiunilor occidentale în influențarea Kremlinului, spunând că acestea „creau o oarecare presiune asupra economiei ruse, dar nimic dramatic”.

El a fost la fel de sceptic că îndelungata campanie cu drone a Ucrainei împotriva rafinăriilor de petrol rusești ar paraliza mașina de război a Kremlinului.

„Chiar și cea mai puternică dronă, chiar și o rachetă Tomahawk, poate lovi cel mult aproximativ două hectare”, a explicat Hodorkovski, fostul proprietar al gigantului petrolier Yukos și cândva cel mai bogat om al Rusiei.

“O instalație tipică din Siberia se întinde de obicei pe 1.500 de hectare”, a spus el.

În realitate, a susținut Hodorkovski, singurul moment în care puterea lui Putin ar fi putut fi în mod realist ruptă a fost în primii doi ani de la începerea invaziei sale la scară largă - dacă Rusia ar fi suferit o înfrângere militară decisivă în Ucraina.

"Dictatorii noștri tind să plece undeva între 70 și 80 de ani”

El a reluat ideea că dictatorii Rusiei tind să piardă puterea când au vârsta cuprinsă între 70-80 de ani, interval în care s-ar încadra și Vladimir Putin: „Avem o tradiție [în Rusia] ca dictatorii noștri să tindă să plece undeva între 70 și 80 de ani”.

Putin a împlinit 73 de ani în octombrie anul acesta.

Luna trecută, autoritățile ruse au deschis un nou dosar penal împotriva lui Hodorkovski, acuzându-l că a condus o „organizație teroristă” și că a plănuit o preluare violentă a puterii cu ajutorul paramilitarilor ucraineni.

În declarația sa, Serviciul Federal de Securitate (FSB) a enumerat, de asemenea, alte 22 de persoane conectate la Comitetul Rus Antirăzboi al lui Hodorkovski, un grup de ruși aflați în exil.

Unii dintre cei numiți au ispășit deja pedepse cu închisoarea în Rusia sau s-au confruntat cu amenințarea urmăririi penale pentru activitățile lor politice. Dar lista include și cadre universitare și oameni de afaceri.

Hodorkovski, vânat de regimul lui Vladimir Putin

Hodorkovski însuși a petrecut un deceniu într-o colonie penală siberiană înainte de a fi grațiat în 2013, într-un caz de referință considerat pe scară largă ca actul de deschidere al campaniei lui Putin de a zdrobi disidența. Deși cazul s-a concentrat pe evaziunea fiscală și alte acuzații financiare și a dus la exproprierea Yukos, a fost considerat în primul rând un avertisment politic pentru criticii Kremlinului.

Noile acuzații împotriva lui Hodorkovski și a aliaților săi au venit la doar două săptămâni după ce Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a declarat că va crea o „platformă de dialog” cu forțele de opoziție democratică rusești.

Vorbind la Bruxelles, Hodorkovski a spus că reacția puternică a Kremlinului arată „cât de tulburat este Putin de ideea ca forțele democratice rusești să câștige legitimitate, chiar și simbolic”.

Deși cei numiți de FSB locuiesc deja în străinătate și se află în afara razei de acțiune juridice imediate a Kremlinului, mai mulți au raportat că au avut probleme cu băncile europene și spun că acuzațiile de terorism ar putea complica călătoriile de teama de a fi extrădați în Rusia.