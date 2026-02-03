Un oligarh rus cu cetățenie română care știe secretele Kremlinului cere protecție în Italia. Se teme că va avea soarta lui Navalnîi

Un oligarh rus cu cetăţenie română cere protecţie în Italia. Bărbatul spune că în schimbul protecţiei este gata să ofere Romei secrete ruseşti legate despre modul în care Kremlinul a ocolit sancţunile impuse după izbucnirea războiul din Ucraina. Oligarhul anunţă că fără măsurile speciale din partea autorităţile italiene va avea soarta lui Aleksei Navalnîi.

Antena 3 CNN are în exclusivitate informaţia şi dovezile că oligarhul rus care acum cere protecţie în Italia este cetăţean român.

Bărbatul în vârstă de 50 de ani - Dmitri P.este fondatorul unei cunoscute firme de avocatură din Rusia şi a operat în cercul restrâns al elitei ruse, în contact strâns cu principalii oligarhi ruşi din sectoarele metalurgic și energetic, adevărații piloni ai economiei Kremlinului.

În acest context, acesta a - dobândit cunoștințe strategice importante despre sistemele utilizate de ruşi pentru a eluda embargourile și sancțiunile internaționale, prin structuri corporative, fluxuri financiare și triangulații juridice menite să se sustragă controalelor occidentale.

Bărbatul de 50 de ani a intrat însă în conflict cu interese legate de anturajul Kremlinului. Din acel moment, „au început presiunile, procedurile penale instrumentale și o escaladare progresivă, culminând chiar cu o tentativă de asasinat asupra unuia dintre asociații săi”.

Oligarhul rus de cetăţenie română a apelat la Camerele Penale internaţionale care prin operaţiunea Free Volga se ocupă de mai mulţi ani de protecție pentru avocații și disidenții ruși care solicită protecție în Italia și Europa.