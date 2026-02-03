Un oligarh rus cu cetăţenie română cere protecţie în Italia. Bărbatul spune că în schimbul protecţiei este gata să ofere Romei secrete ruseşti legate despre modul în care Kremlinul a ocolit sancţunile impuse după izbucnirea războiul din Ucraina. Oligarhul anunţă că fără măsurile speciale din partea autorităţile italiene va avea soarta lui Aleksei Navalnîi.
Antena 3 CNN are în exclusivitate informaţia şi dovezile că oligarhul rus care acum cere protecţie în Italia este cetăţean român.
Bărbatul în vârstă de 50 de ani - Dmitri P.este fondatorul unei cunoscute firme de avocatură din Rusia şi a operat în cercul restrâns al elitei ruse, în contact strâns cu principalii oligarhi ruşi din sectoarele metalurgic și energetic, adevărații piloni ai economiei Kremlinului.
În acest context, acesta a - dobândit cunoștințe strategice importante despre sistemele utilizate de ruşi pentru a eluda embargourile și sancțiunile internaționale, prin structuri corporative, fluxuri financiare și triangulații juridice menite să se sustragă controalelor occidentale.
Bărbatul de 50 de ani a intrat însă în conflict cu interese legate de anturajul Kremlinului. Din acel moment, „au început presiunile, procedurile penale instrumentale și o escaladare progresivă, culminând chiar cu o tentativă de asasinat asupra unuia dintre asociații săi”.
Oligarhul rus de cetăţenie română a apelat la Camerele Penale internaţionale care prin operaţiunea Free Volga se ocupă de mai mulţi ani de protecție pentru avocații și disidenții ruși care solicită protecție în Italia și Europa.