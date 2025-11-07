Un parlamentar rus cere să se simuleze atacuri nucleare asupra Pentagonului, Big Ben și Turnului Eiffel: ”Să speriem Occidentul”

Un parlamentar rus cere să se simuleze atacuri nucleare asupra Pentagonului. Sursa foto: Getty Images

Un parlamentar rus a cerut Ministerului Apărării să simuleze atacuri nucleare asupra replicilor unor simboluri ale Vestului, inclusiv Pentagonul, Big Ben și Turnul Eiffel, pentru a „înspăimânta Occidentul” și a arăta disponibilitatea Moscovei de a escalada conflictul, scrie Kyiv Post.

Mikhail Sheremet, membru al comitetului pentru securitate din Duma de Stat, a afirmat că Rusia ar trebui să înceteze „să joace rolul de pacificator” și, în schimb, să demonstreze forța nucleară prin astfel de exerciții simbolice.

„Este timpul să construim replici ale Pentagonului, Big Ben și Turnului Eiffel și să executăm o lovitură nucleară ca represalii asupra acestor ținte magnifice”, a declarat Sheremet pentru publicația News.ru.

„Doar un astfel de limbaj din trecutul recent va fi înțeles de inamicii Rusiei și le va răci zelul radioactiv pentru mulți ani”, a adăugat el.

Declarațiile sale au venit la câteva zile după ce președintele Vladimir Putin a cerut Ministerului Apărării și altor agenții să pregătească propuneri pentru reluarea testelor nucleare, pentru prima dată în 35 de ani.

Putin a spus că Rusia rămâne angajată față de tratatul global care interzice astfel de teste, dar că este pregătită să răspundă în cazul în care alte țări îl încalcă.

Reacția Moscovei vine în aceeași zi în care SUA au lansat o rachetă nucleară Minuteman III (fără încărcătură nucleară) de la o bază din California pentru a lovi o „țintă” aflată în Pacific.

Iar lansarea rachetei americane vine după ce Trump a spus că „trebuie să reluăm testele nucleare”. Reacția lui Trump care a venit după ce Rusia a testat două rachete:„Torpila Apocalipsei” și „Cernobîlul Zburător”.

La o recentă reuniune a Consiliului de Securitate, ministrul Apărării, Andrey Belousov, a susținut ideea reluării pregătirilor pentru teste nucleare „imediat”, invocând capacitatea instalațiilor de testare de pe arhipelagul Novaya Zemlya.

Între timp, șeful Serviciului de Informații Externe, Sergey Naryshkin, a declarat că diplomații ruși au solicitat Washingtonului clarificări cu privire la declarațiile lui Trump, dar nu au primit un răspuns substanțial.