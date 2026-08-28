Un petrolier a plătit 4,5 milioane de euro ca să traverseze prioritar Canalul Panama, înainte de restricțiile din cauza El Niño

Navele își rezervă din timp perioada în care traversează Canalul Panama. Foto: Getty Images

Un petrolier din Coreea de Sud, care transportă gaz petrolier lichefiat (GPL), a plătit suma record de 4,5 milioane de euro pentru a traversa cu prioritate Canalul Panama la data de 1 septembrie, înainte să fie impuse restricții de circulație din cauza fenomenului El Niño, relatează Euronews.

Principalele țări care folosesc canalul construit de Statele Unite sunt: SUA, China, Japonia, Chile și Coreea de Sud. Adjunctul administratorului căii navigabile a declarat joi că o companie din Coreea de Sud a plătit o mică avere ca să traverseze prioritar canalul.

Compania SK gas a plătit suma record pentru ca petrolierul G. Spirit să tranziteze canalul la data de 1 septembrie, cu două zile înainte ca autoritățile care administrează calea navigabilă să reducă numărul traversărilor zilnice din cauza fenomenului meteorologic El Niño, potrivit Bloomberg.

Panama a anunțat, marți, stare de urgență privind El Niño, în condițiile în care seceta severă continuă să epuizeze resursele de apă necesare pentru operarea canalului.

Deficitul de precipitații a ajuns la 60% în unele zone de pe coasta Pacificului a țării. 11 bazine hidrografice nu au suficientă apă.

America Centrală este afectată de o secetă severă provocată de El Niño, un fenomen meteo care încălzește apele de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial, declanșând astfel schimbări la nivel normal în tiparele vânturilor, presiunii atmosferice și precipitațiilor.

De regulă, navele își rezervă din timp perioada în care traversează Canalul Panama. Companiile care nu fac asta așteaptă, în medie, aproximativ cinci zile pentru un loc disponibil. Iar atunci când se eliberează un loc în ultimul moment se organizează licitații pentru ocuparea lui.

Autoritatea Canalului Panama a spus că prețul mediu plătit la licitații între octombrie 2025 și februarie 2026 a fost de aproximativ 47.000 de euro pentru un loc.

În aprilie, însă, o navă care transporta GPL a plătit 3,4 milioane de euro pentru a sări peste coadă și a evita întârzierile, în condițiile în care războiul din Orientul Mijlociu a crescut cererea pentru transportul unor mărfuri esențiale prin canal.

Calea navigabilă, prin care trece aproximativ 5% din comerțul maritim mondial, va reduce numărul traversărilor zilnice de la 36 la 34 începând cu 3 septembrie, urmând ca tot luna viitoare, acest număr să scadă la 32.

Nu este prima dată când sunt impuse astfel de restricții. În anul 2023, apa din lacurile care alimentează canalul a scăzut atât de mult, încât tranzitul a fost restricționat de la 38 de nave pe zi la 22.

Meteorologii estimează că fenomenul El Niño se va intensifica în următoarele luni, iar efectele sale ar putea persista până în mai 2027.