Un politician din Germania îi sfătuiește pe tinerii care nu vor să facă armata să fumeze „un joint” înainte de vizita medicală

Germania s-a alăturat în 2024 grupului restrâns de ţări care au legalizat consumul de canabis în scop recreativ. Foto: Getty Images

Un politician din Germania i-a sfătuit pe tinerii care nu vor să facă armata să fumeze „un joint” înaintea interviului de recrutare și a vizitei medicale. Mai mult, liderul partidului Stânga (Die Linke), Jan van Aken, a anunțat și că partidul său elaborează şi un ghid despre „cum poţi evita serviciul militar”, relatează Agepres.

Coaliţia cancelarului federal german Friedrich Merz a ajuns săptămâna trecută la un acord asupra unui nou tip de serviciu militar voluntar pentru tineri menit să consolideze armata germană (Bundeswehr).



Conform propunerii Guvernului, care mai are nevoie de aprobarea Parlamentului, toţi tinerii născuţi în anul 2008 sau mai târziu vor fi evaluaţi pentru a fi înscrişi în evidenţele armatei.



Chiar dacă noul serviciu militar va fi iniţial unul voluntar, Parlamentul ar putea introduce o măsură obligatorie de completare a rândurilor armatei dacă nu vor fi suficienţi tineri care să se ofere voluntari.

Sfaturi controversate

În acest context, Jan van Aken a declarat că partidul său are „multe experienţe pozitive” pe care le poate împărtăşi „tinerilor care pur şi simplu nu doresc să fie puşi cu forţa în uniformă”, inclusiv să apeleze la droguri în acest scop.



„De exemplu, se spune că fumatul unui joint zdravăn înaintea vizitei medicale v-ar putea ajuta să fiţi declaraţi inapţi”, a spus politicianul german.

Germania s-a alăturat în 2024 grupului restrâns de ţări care au legalizat consumul de canabis în scop recreativ. Persoanele cu vârste de peste 18 ani au primit dreptul să cultive acasă maxim trei plante de canabis pentru consum personal sau să deţină în spaţiul privat 50 de grame de canabis, cantitate redusă la jumătate în spaţiul public.



De asemenea, a fost legalizată în Germania crearea de „cluburi” cu până la 500 de membri care vor putea cultiva colectiv canabis pentru consum propriu, fără dreptul de a-l comercializa, dar membrii unui astfel de club îşi vor putea oferi canabis unul altuia.