Un român, arestat în Spania după ce ar fi furat un iaht de peste 1 milion de euro. Imagini spectaculoase de la urmărirea pe mare

Un român, arestat în Spania după ce ar fi furat un iaht de peste 1 milion de euro. Sursa foto: captură video

Un român a fost arestat în Spania după ce ar fi furat un iaht care valorează peste 1 milion de euro. Suspectul a fost prins după o urmărire ca-n filme a autorităţilor spaniole. Românul în vârstă de 52 de ani ar fi furat ambarcaţiunea de lux dintr-un port din Mallorca.

Duminică dimineaţă, românul s-a urcat împreună cu o femeie într-un iaht de 1 milion de euro şi au plecat, din Mallorca, spre alte insule. Barca de lux aparţine unei companii de charter, care a alertat Garda Civilă. Vehiculul marin era echipat cu sistem GPS, ceea ce a ajutat autorităţile să observe locaţia lui, după care a început urmărirea ca-n filme.

Un elicopter şi două ambarcaţiuni ale serviciului maritim au pornit în misiune, dar hoţul n-a fost cooperant. Pe măsură ce oamenii legii se apropiau, bărbatul a efectuat mai multe manevre pentru a încerca să-i lovească şi să scape. Urmărire a durat 30 de munute, după care hoţul s-a predat.

Românul este acum acuzat de furt, de agresiune asupra ofiţerilor de ordine şi nerespectarea unui ordin legal.