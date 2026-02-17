Un român care a furat bijuterii în Belgia a fost găsit cu drona de polițiști și arestat pe loc: “Se ascundea într-un tufiș”

Hoțul intrase în clădire printr-o fereastră din spate, furase mai multe bijuterii și fugise când s-a declanșat alarma. FOTO: Hepta

Un român în vârstă de 45 de ani care a furat bijuterii în Belgia a fost reținut de polițiști după ce a fost detectat cu o dronă în timp ce încerca să scape ascunzându-se într-o zonă împădurită, potrivit Nieuwsblad.be.

Un localnic din Bornem a văzut un bărbat fugind sâmbătă seara, după ce alarma unei case s-a declanșat. Poliția locală a fost alertată. Hoțul intrase în clădire printr-o fereastră din spate, furase mai multe bijuterii și fugise când s-a declanșat alarma.

„Echipa noastră de intervenție a sosit la fața locului și a stabilit un perimetru de securitate în jurul casei”, spune Dirk Van de Sande, purtătorul de cuvânt al poliției Rivierenland. „Echipa de drone și un câine au fost, de asemenea, mobilizați în timpul căutării.”

La puțin peste o jumătate de oră după ce poliția belgiană a fost alertată, hoțul a fost prins. „Camera dronei a detectat o sursă de căldură într-o mică pădure de pe Kruisstraat”, spun polițiștii.

Poliția a recuperat și bijuteriile furate. Românul încercase fără succes să le ascundă îngropându-le rapid. „De asemenea, a fost găsit și confiscat un rucsac care conținea unelte de spargere, cum ar fi un tăietor de sticlă, mănuși, o bormașină, șurubelnițe și un clește de tăiat sârmă. Bijuteriile au fost returnate victimelor”, au mai precizat polițiștii belgieni.