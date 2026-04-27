Un spion din Venezuela, cunoscut sub numele de „Găina”, ar putea depune mărturie în procesul lui Maduro

Bărbatul care ar putea depune mărturie împotriva fostului președinte venezuelean, Nicolas Maduro, este cunoscut sub numele de „el Pollo” sau „Găina”. Porecla îi contrazice însă CV-ul: fostul general Hugo Carvajal Barrios a fost cândva șeful serviciilor de informații militare din Venezuela, echivalentul lui Edgar Hoover în regimul Hugo Chavez. În 2025, a pledat vinovat în instanța federală pentru acuzațiile de trafic de droguri și narcoterorism, scrie CNN.

Acum, în timp ce Maduro așteaptă procesul pentru acuzații federale de narcoterorism într-o închisoare din Brooklyn, o scrisoare pe care Carvajal i-a trimis-o președintelui american Donald Trump în decembrie ar putea semnala că fostul șef al spionajului vrea să devină altceva decât un inculpat: un informator împotriva propriului președinte.

Scrisoarea, a cărei copie a fost obținută de CNN de la avocatul său și publicată pentru prima dată în Dallas Express, îi spunea președintelui american Donald Trump că Carvajal dorește să „ispășească” pentru faptele sale din trecut, „astfel încât Statele Unite să se poată proteja de pericolele la care am fost martor timp de atâția ani”.

Scrisoarea sa susține o conspirație cu mai multe niveluri, inclusiv că Maduro a lucrat la fraudarea alegerilor din Statele Unite (Carvajal nu a specificat care alegeri) și a conspirat cu brutala bandă venezueleană Tren de Aragua pentru a inunda SUA cu criminali, droguri și spioni, afirmații care se aliniază perfect cu unele dintre acuzațiile cu care se confruntă acum Maduro în instanță.

Scrisoarea nu a fost abordată public de Departamentul de Justiție al SUA, dar Carvajal ar fi un martor important pentru acuzare, având cunoștințe aprofundate despre mecanismele interne ale statului venezuelean.

O audiere programată pentru pronunțarea sentinței în cazul lui Carvajal a fost amânată săptămâna trecută, iar o nouă dată nu a fost stabilită încă, fiind o posibilă „indicație, deși nu o confirmare” că Carvajal încheie o înțelegere, potrivit avocatului din New York, Renato Stabile. Acesta a spus că ar fi „foarte neobișnuit” ca pronunțarea sentinței lui Carvajal să aibă loc dacă acesta cooperează cu autoritățile americane.

Stabile, expert în acest departament, l-a reprezentat pe fostul președinte hondurian Juan Orlando Hernandez, care a fost eliberat pe 1 decembrie 2025 de o pedeapsă de 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri, după ce Trump l-a grațiat. Carvajal i-a trimis scrisoarea lui Trump a doua zi.

Carvajal nu apare în prezent nici în baza de date a deținuților a Biroului Penitenciarelor din SUA, deși este încă în custodia federală: un alt semn potențial de cooperare, potrivit lui Stabile.

Avocatul lui Carvajal a refuzat să comenteze conținutul scrisorii sau cazul clientului său. Departamentul de Justiție nu a răspuns solicitării CNN de a comenta.

Povestea lui „el Pollo”

Carvajal făcea parte din vechea gardă a Venezuelei, fiind apropiat de președintele Hugo Chavez încă din perioada armatei. Agenția de informații militare pe care o conducea, DCGIM, este cunoscută pentru presupusele acte de tortură și detenție a oponenților regimului.

În 2019 s-a despărțit de Maduro, și-a anunțat sprijinul pentru liderul opoziției, Juan Guaido, și a fugit în Spania.

„Parte a unui val de plecări disidente, dezertarea lui Carvajal a fost similară cu ruperea unui baraj”, a declarat la vremea respectivă senatorul american de atunci, Marco Rubio.

În exil, Carvajal a început să facă denunțuri grandioase la adresa lui Maduro pe blogul său personal, acum retras, și pe rețelele sociale. Într-un interviu acordat la scurt timp după ce i-a oferit sprijinul lui Guaido, el a declarat pentru The New York Times că cercul apropiat al lui Maduro era implicat în trafic de droguri și terorism. Maduro și guvernul venezuelean au negat în mod constant aceste afirmații.

Dar el se afla și în vizorul guvernului SUA de ceva vreme. În 2008, administrația Bush îl sancționase pentru „sprijinirea materială a activităților de trafic de narcotice” ale FARC, un grup militant de stânga columbian.

Departamentul de Justiție a depus acuzații împotriva sa la un tribunal federal în aprilie 2019, acuzându-l că a încercat să transporte 5,6 tone de cocaină în Statele Unite în 2006 și că a furnizat FARC arme automate și explozibili. În Spania, Carvajal a trăit ascuns timp de mai mulți ani, ajungând chiar să facă intervenții chirurgicale plastice pentru a-și ascunde aspectul, până când autoritățile spaniole l-au extrădat în Statele Unite în 2023. El este la închisoare de atunci.

În 2020, la un an după ce Carvajal a fost pus sub acuzare pentru prima dată, Maduro și peste o duzină de alți oficiali venezueleni au fost adăugați la un act de acuzare ulterior pentru a se confrunta cu acuzații similare alături de fostul șef al serviciilor secrete militare.

Șase ani mai târziu, după luni de consolidare militară în Caraibe, Statele Unite au lansat o operațiune militară fără precedent în Venezuela, bombardând Caracas și capturându-i pe Maduro și soția sa, Cilia Flores, de la Palatul Prezidențial.

Numele lui Carvajal a lipsit din partea de sus a rechizitoriului din ianuarie, dezvăluit în dimineața în care Maduro a sosit încătușat la New York împreună cu Flores. Însă a existat o nouă acuzație care a reflectat îndeaproape afirmația lui Carvajal conform căreia Maduro ar fi colaborat cu Tren de Aragua pentru a trimite droguri în SUA.

Nu este clar dacă Trump a citit de fapt scrisoarea lui Carvajal. Avocatul său, Robert Feitel, a declarat pentru CNN că nu știe, iar Casa Albă nu a răspuns întrebărilor CNN despre scrisoare în răspunsul său la o anchetă.

În schimb, un purtător de cuvânt al administrației a declarat că „Nicolas Maduro a orchestrat numeroase crime împotriva Statelor Unite, inclusiv trimiterea de droguri și teroriști în țara noastră pentru a ucide americani”.

„Din fericire, Departamentul de Justiție al președintelui Trump l-a arestat pe Maduro pentru numeroasele sale acțiuni malefice și ilegale, iar acum așteaptă dreptatea în Districtul Sudic al statului New York”, a mai spus el.

În scrisoare, Carvajal afirmă acest lucru, susținând că Maduro a avut ca scop folosirea drogurilor ca armă împotriva Statelor Unite. El susține că ceea ce a început sub Chavez a evoluat într-o structură supranumită Cartelul Soles, condusă de Maduro și alți oficiali de rang înalt.

CNN a contactat avocatul lui Maduro și guvernul venezuelean pentru comentarii, dar nu a primit niciun răspuns. Maduro a negat în repetate rânduri acuzațiile conform cărora ar fi implicat în traficul de droguri.

Experții și foștii oficiali guvernamentali spun că acest „cartel” nu este o organizație criminală organizată oficial, precum cele din Columbia sau Mexic, ci mai degrabă o rețea descentralizată de grupuri venezuelene din cadrul armatei, legate de traficul de droguri.

„Drogurile care au ajuns în orașele voastre pe rute noi nu au fost accidente de corupție și nici doar opera unor traficanți independenți. Au fost politici deliberate coordonate de regimul venezuelean împotriva Statelor Unite”, a susținut Carvajal.

Până în prezent, nici echipa de apărare a lui Carvajal, nici Departamentul de Justiție al SUA nu au confirmat public dacă fostul oficial al serviciilor de informații cooperează cu procurorii.

Însă cel mai convingător dintre indiciile că Carvajal ar putea deveni un martor cheie este propria sa ofertă scrisă de a ajuta SUA.

„Susțin pe deplin politica președintelui Trump față de Venezuela, deoarece este o măsură de autoapărare și se bazează pe adevăr. Sunt dispus să ofer detalii suplimentare cu privire la aceste chestiuni guvernului Statelor Unite”, a scris Carvajal în scrisoarea sa.