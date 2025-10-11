Un supraviețuitor al atacului Hamas s-a sinucis, la 2 ani după ce iubita sa a fost ucisă în fața lui, la masacrul de la Festivalul Nova

Un supraviețuitor al atacului Hamas s-a sinucis, la 2 ani după ce iubita sa a fost ucisă în fața lui. FOTO: Hepta

Un val de emoție a izbucnit în Israel în urma sinuciderii lui Roei Shalev, un supravieţuitor al masacrului comis de Hamas la 7 octombrie 2023, la festivalul muzical Nova, potrivit France Presse, citată de Agerpres.

Iubita lui Roei Shalev, Mapal Adam, a fost ucisă în fața lui în timp ce încerca să o protejeze în momentul asaltului. Aceeași soartă a avut-o şi cel mai bun prieten al său, Hili Solomon.

Corpul lui Roei Shalev a fost descoperit vineri seara în maşina sa carbonizată în nordul Tel Aviv-ului. Cu câteva ore înainte de a-și lua viața, Shalev scrisese pe contul său de Instagram următorul mesaj cutremurător: „Vă rog să nu vă supărați pe mine, vă rog. Nimeni nu mă va înțelege vreodată și asta e în regulă pentru că voi nu puteți înțelege. Vreau doar ca această suferință să se termine. Sunt viu, dar în interior totul este mort”, a scris el, potrivit Times of Israel.

Postarea sa, la doar trei zile după aniversarea a doi ani de la uciderea iubitei sale, a stârnit îngrijorare în rândul prietenilor săi și al surorii lui Mapal, prezentatoarea de televiziune Maayan Adam, care a organizat căutările.

Serviciile de urgență au fost ulterior chemate la fața locului pe Ruta 2, lângă Netanya, unde o mașină a fost găsită în flăcări. Trupul lui Shalev a fost recuperat din vehicul.

Shalev a lăsat i-a lăsat în urma sa pe tatăl și pe sora lui. Mama lui Shalev s-a sinucis la două săptămâni după 7 octombrie. Potrivit postului public de radio Kan, și ea a murit în urma incendierii mașinii.

Mai multe personalităţi politice din opoziţie, care, contrar majorităţii membrilor coaliţiei guvernamentale, continuă să utilizeze reţelele sociale în timpul shabatului i-au adus un omagiu.

Reacția liderilor politici din opoziție

Unii dintre ei au făcut apel la mai multă grijă faţă de supravieţuitorii atacului din 7 octombrie, solicitare care revine periodic în dezbaterea publică israeliană.

"Este timpul ca Statul Israel să-i trateze pe cei care suferă de probleme de sănătate mentală ca pe nişte eroi, nu ca pe nişte statistici", a reacţionat Avigdor Lieberman, liderul partidului naţionalist Israel Beiteinou, fost ministru.

"Roei nu a putut suporta durerea, dar alţii sunt încă acolo, luptându-se, înfruntând situaţia, încercând să trăiască. Trebuie să le oferim tot ajutorul posibil pentru ca ei să nu se simtă singuri", a comentat şi Yair Golan, liderul formaţiunii de stânga "Democraţii".

Cel mai mare masacru din timpul asaltului Hamas

Iubita lui Roei Shalev, Mapal Adam, și prietenul său cel mai bun, Hili Solomon, au fost ucişi sub privire sale în cursul festivalului de muzică Nova, în sudul Israelului, în timp ce el a fost rănit de comandourile venite din Fâşia Gaza.

Cei trei tineri au încercat să se ascundă sub maşini când locul unde se desfăşura festivalul a fost luat cu asalt.

Cu peste 370 de morţi, festivalul Nova a fost scena celui mai grav masacru comis în 7 octombrie 2023 în cursul atacului fără precedent al Hamas, care a declanşat războiul în Fâşia Gaza.

În total, atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane, în majoritate civili, de partea israeliană, potrivit unui bilanţ al AFP în baza datelor oficiale.

La două săptămâni după masacru, mama lui Roei Shalev s-a sinucis. Potrivit mai multor surse media israeliene, ea era foarte apropiată de prietena fiului său şi a fost profund afectată de moartea ei.