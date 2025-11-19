Un tablou rar, pictat de Gustav Klimt, devine a doua cea mai scumpă operă vândută vreodată la licitaţie

Tabloul "Portretul Elisabethei Lederer", semnat de Gustav Klimt. Sursa foto: Profimedia Images

Un portret pictat de austriacul Gustav Klimt, care s-a vândut marţi la New York de către Sotheby's pentru suma de 236,4 milioane de dolari (204 milioane de euro), a devenit a doua cea mai scumpă operă adjudecată vreodată la licitaţie, informează miercuri CNN şi AFP, conform Agerpres.

Doar "Salvator Mundi", atribuit lui Leonardo da Vinci, a fost vândut pentru o sumă mai mare: 450 de milioane de dolari (circa 380 de milioane de euro la acel moment) la New York, în 2017. Conform sursei citate, şase cumpărători şi-au disputat timp de 20 de minute "Portretul Elisabethei Lederer" ("Bildnis Elisabeth Lederer", 1914-1916), estimat la 150 de milioane de dolari, care o reprezintă pe fiica principalului mecena al lui Gustav Klimt, într-o rochie imperială chineză albă, în faţa unei tapiserii bleu, cu motive de inspiraţie asiatică.

Jurnaliştii de la CNN au scris că "Portretul Elisabethei Lederer" este, de asemenea, cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată de Sotheby’s la nivel global. Portretul fiicei tinere a unor mecena ai lui Klimt, realizat în ultimii ani din viața artistului, a fost cruțat de distrugere în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când a fost separat de alte lucrări ale sale care au ars ulterior într-un incendiu la Castelul Immendorf din Austria.

Oficialii de la Casa Sotheby's nu au dezvăluit numele cumpărătorului. La fel ca tabloul "Portretul Elisabethei Lederer", marile portrete în picioare realizate de pictorul austriac Gustav Klimt în perioada sa de vârf – între 1912 şi 1917 – sunt "extrem de rare", au explicat cei de la Sotheby's într-un comunicat. Cele mai multe fac parte din colecţiile marilor muzee şi foarte puţine se află în proprietatea unor colecţionari privaţi.

Această vânzare record are loc în contextul în care încasările mondiale din licitaţiile de opere de artă au scăzut cu 33,5% în 2024, până la 9,9 miliarde de dolari, cel mai scăzut nivel din 2009, potrivit raportului anual Artprice, dat publicităţii în martie.

Motivul îl constituie, pe lângă contextul economic dificil, lipsa unor lucrări de mare valoare.

O altă piesă care a atras atenţia la licitaţie marţi la New York a fost vasul de toaletă din aur masiv al provocatorului artist italian Maurizio Cattelan, vândut unei "celebre mărci americane" pentru suma de 12,1 milioane de dolari (10,4 milioane de euro), a indicat Sotheby's într-un comunicat.

O primă versiune a operei, intitulată "America", a fost furată în 2019 dintr-un castel din Anglia. Niciodată recuperată, a fost probabil topită pentru a fi revândută. Trei bărbaţi au fost condamnaţi în acest caz.

Mai multe alte lucrări de Gustav Klimt au fost adjudecate în cadrul aceleiaşi licitaţii, printre care "Blumenwiese" (circa 1908), vândută pentru 86 de milioane de dolari (74,2 milioane de euro), şi "Waldabhang bei Unterach am Attersee" (1916), adjudecată pentru 68,3 milioane de dolari (58,9 milioane de euro).

Aceste tablouri cu peisaje rurale, precum şi două studii pentru un portret, făceau parte din colecţia lui Leonard A. Lauder, moştenitor al imperiului de cosmetice Estée Lauder, decedat în iunie, la vârsta de 92 de ani.

În total, vânzarea celor 24 de loturi ale acestei colecţii a generat 527,5 milioane de dolari (455,6 milioane de euro), dintre care 391,7 milioane (338,3 milioane de euro) doar pentru Gustav Klimt.

"Un eveniment istoric pentru piaţa de artă", a apreciat Charles Stewart, directorul general al Sotheby's, citat într-un comunicat.

Pentru artistul austriac, precedentul record fusese stabilit de pictura "Dame mit Fächer" (1917-1918), adjudecată pentru 85,3 milioane de lire sterline (98,9 milioane de euro, 108,8 milioane de dolari) la Londra, în 2023.