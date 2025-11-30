"Ungaria nu are nevoie de permisiunea UE pentru vizitele lui Orban la Moscova". Peter Szijjarto îi dă replica lui Merz

1 minut de citit Publicat la 10:36 30 Noi 2025 Modificat la 10:36 30 Noi 2025

Peter Szijjarto îi dă replica lui Merz. sursa foto: Hepta

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a transmis, într-o postare pe X, că "nu avem nevoie de permisiunea sau mandatul celor de la Bruxelles", după ce cancelarul german Friedrich Merz a taxat vizita de vineri a lui Viktor Orban la Moscova, unde premierul maghiar s-a întâlnit cu Vladimir Putin.

"Citind declarațiile frustrate ale politicienilor europeni pro-război despre întâlnirea noastră de la Moscova, cred că trebuie abordată o neînțelegere gravă. Noi, maghiarii, nu avem nevoie de permisiune sau mandat de la Bruxelles, Berlin sau de oriunde altundeva pentru nicio negociere externă.

Urmăm o politică externă suverană, iar deciziile noastre sunt determinate de interesul nostru național. Fie că le place sau nu la Bruxelles", a postat Peter Szijjarto.

Reading the frustrated statements of the pro-war European politicians about our meeting in Moscow yesterday, I believe a serious misunderstanding needs to be addressed.



We Hungarians do not need permission or a mandate from Brussels, Berlin or anywhere else for any foreign… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 29, 2025

Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat, referitor la vizita lui Orban la Moscova, faptul că "Viktor Orban nu joacă pentru echipa europeană de ceva timp. Nu aşteptăm niciun beneficiu, niciun avantaj de la această vizită. El merge acolo fără un mandat european şi fără să se fi coordonat cu noi".

De ce a mers Viktor Orban la Putin

Prim-ministrul maghiar vrea să discute cu Putin despre aprovizionarea cu energie a Ungariei pentru iarnă și pentru anul viitor, la un preț accesibil, a scris pe X Zoltan Kovacs, de la cabinetul premierului.

"Recent, ne-am deplasat la Washington pentru a obține scutirea Ungariei de sancțiunile americane privind energia rusă: am reușit. Acum trebuie să facem următorul pas, garantând că livrările către Ungaria vor continua fără întrerupere.

De aceea mă duc astăzi în Rusia: pentru a mă asigura că aprovizionarea Ungariei cu energie rămâne sigură și accesibilă în această iarnă și în anul care urmează. Să trecem la treabă", a scris Orban pe X.

Prim-ministrul a subliniat că este esențial ca Ungaria să primească în continuare gaze și petrol din Rusia.

Orban a spus că, deși prețurile în Europa cresc brusc, Ungaria are cele mai mici prețuri la energie din toată Europa, deoarece are acces la petrol și gaze rusești, care sunt ieftine în comparație cu nivelurile prețurilor internaționale, potrivit sursei citate.