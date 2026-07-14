Uniunea Europeană acordă 120 de milioane de euro Republicii Moldova pentru consolidarea apărării aeriene

Steagul Republicii Moldova. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană a decis, luni, să acorde un ajutor de 120 de milioane de euro pentru consolidarea sistemului de apărare aeriană al Republicii Moldova, din cauza dronelor care au căzut pe teritoriul țării, potrivit unui comunicat al Consiliului UE.

„Consiliul a adoptat astăzi (n.r. - luni) o măsură de asistenţă în valoare de 120 de milioane de euro în cadrul Facilităţii Europene pentru Pace, în sprijinul Forţelor Armate ale Republicii Moldova, pentru a consolida capacităţile de apărare aeriană ale ţării”, se arată în comunicat.

Relaţiile Chişinăului cu Rusia s-au deteriorat în urma invaziei ruse din Ucraina, iar, în timpul războiului, mai multe drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian moldovenesc și chiar au căzut. Ultimul incident de acest gen a avut loc luni.

„Măsura de asistenţă din partea UE va finanţa un sistem de apărare aeriană cu rază medie de acţiune în beneficiul forţelor armate ale Republicii Moldova. Aceasta completează măsurile anterioare de asistenţă în sprijinul supravegherii aeriene şi al apărării aeriene”, precizează comunicatul.

Prin această măsură, sprijinul total al UE pentru Republica Moldova ajunge la 317 milioane de euro în cadrul Instrumentului european pentru pace.

Instrumentul european pentru pace a fost creat în martie 2021 pentru a finanţa toate acţiunile din cadrul politicii externe şi de securitate comune (PESC) în domeniul militar şi în domeniul apărării, cu scopul de a preveni conflictele, de a menţine pacea şi de a consolida securitatea şi stabilitatea pe plan internaţional. În special, Instrumentul european pentru pace permite UE să finanţeze acţiuni menite să consolideze capacităţile statelor terţe şi ale organizaţiilor regionale şi internaţionale în ceea ce priveşte chestiuni militare şi de apărare.

Preşedinta Maia Sandu a participat luni, în premieră, la un summit al „Coaliţiei de Voinţă” pentru Ucraina, la invitaţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, gazda reuniunii.

O dronă rusească s-a prăbușit și a explodat în Republica Moldova, duminică noapte, după ce survolase spațiul aerian al țării vecine și după ce participase la un atac aerian contra Ucrainei, în regiunea Odesa.

Informația a fost făcută publică de autoritățile de la Chișinău. Ele au informat și că drona este una de tip Gheran-2 (Șahed) și s-a prăbușit în raionul Căușeni, în apropierea satului Copanca.