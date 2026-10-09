Uniunea Europeană a aprobat depășirea de deficit a Greciei, pentru investiții în energie de 1 miliard de euro

1 minut de citit Publicat la 22:45 09 Oct 2026 Modificat la 22:54 09 Oct 2026

Proiectele vor fi finanțate din fonduri naționale. sursa foto: Getty

Comisia Europeană a aprobat cererea Greciei de a extinde o excepție fiscală astfel încât aceasta să acopere și investițiile în securitatea energetică, deschizând calea pentru cheltuieli de aproape un miliard de euro până în 2028, scrie Ekathimerini.

Măsura, aprobată exclusiv pentru Grecia, permite ca investițiile eligibile să nu fie luate în calcul la plafoanele impuse de Uniunea Europeană pentru creșterea cheltuielilor primare nete, în limita a 0,3% din produsul intern brut pe an și a 0,6% cumulat până în 2028. Proiectele vor fi finanțate din fonduri naționale, însă cheltuielile vor fi incluse în continuare în soldul bugetar primar și în datoria publică a Greciei.

Ministrul de Finanțe, Kyriakos Pierrakakis, a declarat că excepția va contribui la reducerea costurilor la energie, la consolidarea independenței energetice și la diminuarea expunerii țării la crizele internaționale.

Printre investițiile planificate se numără 200 de milioane de euro pentru sisteme de stocare în baterii, care să sprijine energia regenerabilă, și alte 200 de milioane de euro pentru pompe de căldură și panouri solare pentru încălzirea apei.

Încă 117 milioane de euro vor finanța modernizarea energetică a 109 clădiri publice și universități, iar 45 de milioane de euro vor fi folosite pentru creșterea eficienței energetice a 246 de școli.

Planul mai alocă 320 de milioane de euro pentru siguranța și extinderea rețelei feroviare, 50 de milioane de euro pentru captarea și stocarea carbonului în industrie și 20 de milioane de euro pentru stații de încărcare pentru autobuze.

Alte 50 de milioane de euro vor sprijini modernizarea energetică pentru 10.000 de beneficiari din Macedonia de Vest și Megalopolis, regiuni afectate de renunțarea treptată a Greciei la cărbunele lignit.